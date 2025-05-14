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GündemBingöl'ün bereketli topraklarına göç başladı! Dört bir yandan TIR'larla buraya akın ediyorlar
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Bingöl'ün bereketli topraklarına göç başladı! Dört bir yandan TIR'larla buraya akın ediyorlar

Doğal balıyla dünyada bir marka haline gelen Bingöl, kaliteli bal üretmek için yıl boyunca bin bir türlü zahmete katlanıyor. Bingöllü arıcılar kışın soğuğundan etkilenmemek için Akdeniz'e taşıdıkları arı kovanlarını yavaş yavaş Bingöl'e geri getiriyorlar. Baharın gelişiyle onlarca farklı bitki ve çiçeğe ev sahipliği yapan Bingöl yaylaları bal üretimi için uygun şartlara sahip. Arılarını tamamen doğal yöntemlerle besleyen arıcılar, ilk baharın bereketinden faydalanmak için Bingöl yaylalarını kovanlarıyla süsledi.

AA
• 14 Mayıs 2025 - 14:20 • Son Güncelleme:
AA
• 14 Mayıs 2025 - 14:20 • Son Güncelleme:
1Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Bingöl'de, havanın soğumasıyla zorlu iklim koşullarında arı kaybı yaşamamak için kovanlarını Adana ve Mersin gibi kentlere götüren arıcıların büyük bölümü yılın yaklaşık 6 ayını bu bölgelerde geçiyor.

2Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Akdeniz ikliminde gelişen ve çoğalan arılar için doğanın canlandığı ilkbaharda Bingöl'e dönüş yolculuğu başlıyor.

3Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Arıcıların tır ve kamyonlara yüklediği kovanlardaki arılar, kilometrelerce süren yolculuğun ardından Bingöl'ün Karlıova, Genç, Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki yaylalarda zengin florayla buluşuyor.

4Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Kovanları özenle araçtan indirerek, sıralı şekilde yaylalara dizen arıcılar, daha sonra kovanların ağzını açarak arıları özgürlüğüne kavuşturuyor.

5Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve onaylanan "ilk Türk balı" ünvanını kazanan Bingöl balı, eşsiz bitki örtüsü içerisinde büyük emekle üretiliyor.

6VERİMDEN UMUTLULAR

VERİMDEN UMUTLULAR

Bingöllü arıcılardan Turgut Şenli (25), AA muhabirine, ailece dört nesildir arıcılık yaptıklarını belirtti.

7Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Arıları ekim ayından itibaren Mersin'e götürdüklerini anlatan Şenli, doğanın canlanmasıyla yaklaşık 2 bin 500 kovanı tırlarla Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağları'nın eteğindeki arazilerine getirdiklerini söyledi.

8Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Arıcılığın büyük emek gerektirdiğini ifade eden Şenli, şöyle devam etti: "Binlerce kilometre yol yapıyoruz. 24 saatten fazladır uyku uyumuyorum. Arıların yüklenmesi, indirilmesi bayağı emek sarf ediliyor. Flora bu sene zengin, umudumuz verimin iyi olması."

9SIRADAKİ HEDEF İHRACAT

SIRADAKİ HEDEF İHRACAT

Bingöl Valiliğinin himayesinde Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliğinin girişimiyle Bingöl Üniversitesi işbirliğiyle imzalanan protokol kapsamında doğallığı korunarak, uluslararası standartlarda üretilen balın Migros mağazalarında tüketicilerle buluşacak olmasına değinen Şenli, bu gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

10Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Şenli, umutlarının bu yıl iyi bir sezon geçirmek olduğunu belirtti. Bingöl balının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesinin kendilerine fayda getireceğini dile getiren Şenli, "Bundan sonraki hedefimiz ihracat." dedi.

11Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Hasan Şenli (22) de arıcılığı nesillerdir sürdürdüklerini anlatarak, bu yıl da zahmetli bir sürecin ardından kovanlarını memleketlerine getirdiklerini belirtti.

12Bingölün bereketli topraklarına göç başladı Dört bir yandan TIRlarla buraya akın ediyorlar

Şenli, "Umarım verimli bir sezon geçiririz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli bal yedirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.