Bingöl'ün bereketli topraklarına göç başladı! Dört bir yandan TIR'larla buraya akın ediyorlar

Arıcılığın büyük emek gerektirdiğini ifade eden Şenli, şöyle devam etti: "Binlerce kilometre yol yapıyoruz. 24 saatten fazladır uyku uyumuyorum. Arıların yüklenmesi, indirilmesi bayağı emek sarf ediliyor. Flora bu sene zengin, umudumuz verimin iyi olması."