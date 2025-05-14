Bingöl'ün bereketli topraklarına göç başladı! Dört bir yandan TIR'larla buraya akın ediyorlar
Doğal balıyla dünyada bir marka haline gelen Bingöl, kaliteli bal üretmek için yıl boyunca bin bir türlü zahmete katlanıyor. Bingöllü arıcılar kışın soğuğundan etkilenmemek için Akdeniz'e taşıdıkları arı kovanlarını yavaş yavaş Bingöl'e geri getiriyorlar. Baharın gelişiyle onlarca farklı bitki ve çiçeğe ev sahipliği yapan Bingöl yaylaları bal üretimi için uygun şartlara sahip. Arılarını tamamen doğal yöntemlerle besleyen arıcılar, ilk baharın bereketinden faydalanmak için Bingöl yaylalarını kovanlarıyla süsledi.
AA
• 14 Mayıs 2025 - 14:20 • Son Güncelleme:
AA
• 14 Mayıs 2025 - 14:20 • Son Güncelleme: