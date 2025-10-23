Binbir emekle hazırlayıp 50 gramını 1250 liradan satıyor! Herkes sipariş veriyor: Satışlar patladı!

5

Pandemi döneminden sonra akciğer ve hava kanallarında oluşan tahribat üzerine insanların propolis talebinin olduğunu belirten Tomris, "Bize ulaşıyor. Biz de Pervari'nin yüksek rakımlı yaylalarında doğal bir coğrafyadan ulaştırıyoruz. 1 kilogram kadar propolis elde ettim ve bunu temize çektim. Bunu uzaya çıkmış olan Alper Gezer Avcı'ya ulaştırmak istiyorum. Çünkü kendisi propolisi Muş Ovası'ndan toplamış ve uzayda bunun üzerine çalışma yapacağını söylemişti" şeklinde konuştu.50 gram temizlenmiş propolisi bin 250 liradan sattıklarını aktaran Tomris, "Bunun da günlük bir buğday tanesi kullanımı var. Hastalık gerektiren bir durumda olabilir ama sağlıklı herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Bedeni ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.