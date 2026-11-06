BİM AKTÜEL 6 KASIM 2026 KATALOĞU | Bim'de bu hafta neler var? Bim, Tablet Mop Temizlik Seti, Ortodontik Silikon Emzik getiriyor! İşte tam liste
BİM aktüel 6 Kasım 2026 kataloğu yayınlandı mı, BİM'de bu hafta neler var? BİM 6 Kasım Cuma aktüel ürünler listesinde hangi ürünler satışa çıkacak, fiyatları ne kadar? Kasım ayının ilk haftasında BİM mağazalarında ev ve mutfak ürünlerinden tekstile, temizlik ürünlerinden anne-bebek ürünlerine kadar çok sayıda seçenek raflardaki yerini alıyor. Tablet Mop Temizlik Seti, Ortodontik Silikon Emzik, 2'li düdüklü tencere seti, 3 katlı kurutmalık, tava seti, battaniye, nevresim takımı ve porselen yemek takımı dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM 6 Kasım 2026 kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler ne zaman satışa çıkıyor? İşte BİM 6 Kasım Cuma aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2026 Cuma günü alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde. BİM 6 Kasım kataloğunda hangi ürünler var, Tablet Mop Temizlik Seti kaç TL, Ortodontik Silikon Emzik ne kadar, mutfak ve ev ürünlerinde hangi fırsatlar bulunuyor? BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünleri arasında mutfak gereçleri, ev düzenleme ürünleri, tekstil, kadın giyim, anne-bebek ürünleri ve temizlik ürünleri geniş yer tutuyor. Özellikle uygun fiyatlı ev ihtiyaçlarını takip eden tüketiciler, BİM aktüel 6 Kasım 2026 ürünleri ve fiyatları için araştırmalarını hızlandırdı.
BİM 6 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
6 Kasım Cuma günü BİM mağazalarında farklı kategorilerden onlarca ürün satışa sunuluyor. Katalogda özellikle mutfak ve ev düzenleme ürünlerinin öne çıktığı görülüyor.
Haftanın dikkat çeken ürünlerinden Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL, Mamajoo Ortodontik Silikon Emzik ise 159 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alacak.
Mutfak kategorisinde 2'li düdüklü tencere setinden tava setine, kesme panosundan silikon mutfak gereçlerine kadar çok sayıda ürün bulunuyor.
BİM 6 KASIM MUTFAK ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI
BİM aktüel kataloğunda mutfak ürünleri bu hafta geniş yer kaplıyor.
2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.450 TL
3 Katlı Kurutmalık: 1.090 TL
Tava Seti 24+28 cm: 649 TL
Çelik Kesme Panosu: 629 TL
Wok Tava 28 cm: 429 TL
Saplı Örgülü Organizer: 289 TL
Akasya Sunumluk Çeşitleri: 99 TL
Bambu Sunumluk/Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL
Akasya Kase: 329 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL
Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL
Çekmece İçi Kaşıklık: 159 TL
Kesme Panosu: 109 TL
3'lü 450 ml Saklama Kabı Seti: 39 TL
3'lü 750 ml Saklama Kabı Seti: 49 TL
TABLET MOP TEMİZLİK SETİ BİM'E GELİYOR
BİM 6 Kasım 2026 kataloğunun en çok dikkat çeken ürünlerinden biri Tablet Mop Temizlik Seti oldu.
Ev temizliğinde pratik kullanım sunan ürünün satış fiyatı 219 TL olarak açıklandı.
Aynı kategoride ev düzenlemeye yönelik tekerlekli düzenleyici ve çok amaçlı kapaklı kutu gibi ürünler de raflarda olacak.
Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL
Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: 219 TL
Dikiş Kutusu: 139 TL
BİM 6 KASIM GİYİM VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ
BİM aktüel kataloğunun tekstil bölümünde kadın giyim, ev giyimi ve kışlık aksesuar seçenekleri bulunuyor.
Kadın Pijama Takımı: 799 TL
Pijama Takımı: 449 TL
Şardonlu Termal Tayt: 419 TL
Pelüş Şapka: 159 TL
Eldiven: 249 TL
Katlanabilir Pelüş Kulaklık: 129 TL
Şal: 229 TL
Kadın Ayakkabı: 799 TL
Omuz Çantası: 349 TL
Çanta Aksesuarı: 139 TL
Ev Botu: 249 TL
Terlik: 229 TL
Anahtarlık: 89 TL
Kadın Çorap Çeşitleri: 69 TL
Soket Çorap: 79 TL
Kışlık Gömlek: 299 TL
BİM 6 KASIM EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ
Soğuk havaların etkisini artırmaya başlamasıyla battaniye, nevresim ve ev tekstili ürünleri de BİM aktüel kataloğunda öne çıktı.
Çift Kişilik Battaniye: 729 TL
Tek Kişilik Battaniye: 679 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL
Flanel Yastık Kılıfı: 169 TL
Welsoft Kırlent Kılıfı: 189 TL
Bornoz: 699 TL
Yüz Havlusu: 115 TL
El Havlusu: 69 TL
Mutfak Önlüğü: 139 TL
Mutfak Havlusu Seti: 119 TL
Fırın Eldiveni: 99 TL
Baskılı Kumaş Çanta: 159 TL
Kapı Önü Paspası: 99 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 349 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 249 TL
Yastık Alezi: 169 TL
BİM 6 KASIM SOFRA VE MUTFAK ÜRÜNLERİ
Katalogda sofraya yönelik cam, porselen, emaye ve saklama ürünleri de bulunuyor.
18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Metal Patates Soğan Kabı: 299 TL
Metal Ekmek Kutusu: 259 TL
Emaye Ürünler: 549 TL
375 cc Kilitli Saklama Kabı: 89 TL
720 cc Kilitli Saklama Kabı: 119 TL
1150 cc Kilitli Saklama Kabı: 159 TL
Derin Kilitli Saklama Kabı: 139 TL
Desenli Emaye Kase/Makarna Tabağı: 349 TL
3'lü Su Bardağı: 139 TL
1500 cc Gravürlü Cam Kase: 109 TL
2600 cc Gravürlü Cam Kase: 149 TL
3'lü Cam Su Bardağı: 139 TL
3'lü Cam Meşrubat Bardağı: 159 TL
6'lı Cam Kahve Yanı Su Bardağı: 189 TL
Desenli Rimli Tepsi: 139 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL
Desenli Kupa: 129 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı: 319 TL
Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti: 219 TL
Desenli Meşrubat Bardağı: 85 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
BİM'in yeni aktüel kataloğunda yer alan ürünler 6 Kasım 2026 Cuma günü mağazalarda satışa çıkacak.
Aktüel ürünler mağaza stoklarıyla sınırlı olabildiği için bazı ürünler yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenebiliyor.