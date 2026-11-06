BİM AKTÜEL 6 KASIM 2026 KATALOĞU | Bim'de bu hafta neler var? Bim, Tablet Mop Temizlik Seti, Ortodontik Silikon Emzik getiriyor! İşte tam liste

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BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2026 Cuma günü alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde. BİM 6 Kasım kataloğunda hangi ürünler var, Tablet Mop Temizlik Seti kaç TL, Ortodontik Silikon Emzik ne kadar, mutfak ve ev ürünlerinde hangi fırsatlar bulunuyor? BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünleri arasında mutfak gereçleri, ev düzenleme ürünleri, tekstil, kadın giyim, anne-bebek ürünleri ve temizlik ürünleri geniş yer tutuyor. Özellikle uygun fiyatlı ev ihtiyaçlarını takip eden tüketiciler, BİM aktüel 6 Kasım 2026 ürünleri ve fiyatları için araştırmalarını hızlandırdı.