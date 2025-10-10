Bilecik'te bir ilk! Beşgöller koruma altına alındı

2

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer bölgeyle ilgili "Sumercimeği, sucivanperçemi, minimitçe, kamış gibi bitki türlerinin yanı sıra alaca balıkçıl, gri balıkçıl, karabatak, sutavuğu ve erguvani balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Beşgöller'de; sazan ve yayın balığı gibi tatlı su canlıları da gözlemleniyor. 25 bin 41 hektarlık yüzölçümüne sahip olan Beşgöller, Bilecik'in ‘ilk sulak alanı' olma özelliğini taşıyor. Bölge, biyolojik çeşitlilik gözlemleri ve doğa turizmi açısından da büyük bir potansiyel barındırıyor. Beşgöller'in koruma altına alınması, hem ekosistem dengesinin devamı hem de doğa turizminin gelişmesi açısından ilimiz için büyük bir kazanım" dedi.