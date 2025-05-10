Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı
Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı." dedi.
İSTANBUL (AA)
• 10 Mayıs 2025 - 18:34 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (AA)
• 10 Mayıs 2025 - 18:34 • Son Güncelleme: