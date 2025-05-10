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GündemBeylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı
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Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı." dedi.

İSTANBUL (AA)
• 10 Mayıs 2025 - 18:34 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (AA)
• 10 Mayıs 2025 - 18:34 • Son Güncelleme:
1Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka metrobüs çarptı.

2Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Kazada, 21 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

5Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

6Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

7VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 ÖLÜ

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 ÖLÜ

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

8Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Valilik, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen bir başka metrobüsün çarptığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

9Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.

10Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

11YARALI SAYISI 40A YÜKSELDİ

YARALI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı." dedi.

12Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Gül, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse, başka bir metrobüsün arkadan çarptığı kazaya ilişkin olay yerinde incelemede bulundu. İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve bazı yetkililerden kazayla ilgili bilgi alan Gül, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

13Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Kazayı öğrendikten sonra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile hastanelerde yaralıları ziyaret ettiklerini kaydeden Gül, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

14Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Gül, "Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Sizin de bizim de gördüğümüz; metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde de öndeki metrobüsten inen yolcularımız sağa sola savruluyorlar. Bunun duramama sebebi nedir, incelemeler, hem adli hem idari soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak." diye konuştu.