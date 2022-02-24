Bestemsu Özdemir: İlişkide kriterim adam olsun insan olsun
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir bir markanın İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtımına katıldı. Özdemir, göğüs dekolteli kombiniyle dikkat çekti. Özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen oyuncu, "İlişkideki kriterim adam olsun, insan olsun" açıklamasında bulundu.
Etkinlik öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, sorulara cevap veren Bestemsu Özdemir, "Farklı giyinmeyi seviyorum. Sosyal medyadan birçok yorum alıyorum ama çoluğum çocuğum olmadığı için umursamıyorum. Yoksa sosyal medya çok kirlendi artık" dedi.
“Özel hayatınız nasıl gidiyor?” sorusu üzerine “Gitmiyor” diyerek, kahkaha atan oyuncu, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması. Mutlu olamıyorum ne yazık ki ilişki konusunda" diye konuştu.
"İLİŞKİDE KRİTERİM ADAM OLSUN"
Hülya Avşar’ın, "Sosyal medyayı aktif kullanan sevgili istemiyorum" sözleri hatırlatılan Özdemir, "Son derece haklı bence Hülya Avşar. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim adam olsun, insan olsun" ifadelerini kullandı.
Özdemir, el ele görüntülendiği ünlü şef hakkında, ”Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için” ifadelerini kullanmıştı.