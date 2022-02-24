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MagazinBestemsu Özdemir: İlişkide kriterim adam olsun insan olsun
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• 24 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:

Bestemsu Özdemir: İlişkide kriterim adam olsun insan olsun

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir bir markanın İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtımına katıldı. Özdemir, göğüs dekolteli kombiniyle dikkat çekti. Özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen oyuncu, "İlişkideki kriterim adam olsun, insan olsun" açıklamasında bulundu.

• 24 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Bestemsu Özdemir: İlişkide kriterim adam olsun insan olsun
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Etkinlik öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, sorulara cevap veren Bestemsu Özdemir, "Farklı giyinmeyi seviyorum. Sosyal medyadan birçok yorum alıyorum ama çoluğum çocuğum olmadığı için umursamıyorum. Yoksa sosyal medya çok kirlendi artık" dedi.

2Bestemsu Özdemir: İlişkide kriterim adam olsun insan olsun

“Özel hayatınız nasıl gidiyor?” sorusu üzerine “Gitmiyor” diyerek, kahkaha atan oyuncu, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması. Mutlu olamıyorum ne yazık ki ilişki konusunda" diye konuştu.

3İLİŞKİDE KRİTERİM ADAM OLSUN

"İLİŞKİDE KRİTERİM ADAM OLSUN"

Hülya Avşar’ın, "Sosyal medyayı aktif kullanan sevgili istemiyorum" sözleri hatırlatılan Özdemir, "Son derece haklı bence Hülya Avşar. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim adam olsun, insan olsun" ifadelerini kullandı.

4YAĞIZ İZGÜL AÇIKLAMASI

'YAĞIZ İZGÜL' AÇIKLAMASI

Bestemsu Özdemir, Kasım 2021'de Levent'te bir mekana girerken el ele görüntülendiği ve "Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız" dediği kendisinden 14 yaş büyük Şef Yağız İzgül hakkında konuşmuştu.

5Bestemsu Özdemir: İlişkide kriterim adam olsun insan olsun

Özdemir, el ele görüntülendiği ünlü şef hakkında, ”Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için” ifadelerini kullanmıştı.

6ADAMA DA YAZIK

"ADAMA DA YAZIK"

Güzel oyuncu, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık, benim yaklaşık üç aydır bir ilişkim var. Şu an cicim aylarındayız" demişti.

Mesut Yılmaz/Milliyet

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