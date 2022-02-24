Bestemsu Özdemir: İlişkide kriterim adam olsun insan olsun

"ADAMA DA YAZIK"

Güzel oyuncu, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık, benim yaklaşık üç aydır bir ilişkim var. Şu an cicim aylarındayız" demişti.



Mesut Yılmaz/Milliyet