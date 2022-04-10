Beşiktaş'tan Trabzonspor'a imza atıyor! Bakasetas'ın yerine geliyor hem de bedavaya
Bu sezon Süper Lig'de sadece 7 maçta ilk 11'de başlayan ve genelde teknik direktörlerin tercih etmediği tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'la anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Bakasetas'ı Sporting Lizbon'a göndermeye hazırlanan bordo mavililerin Yunanlı yıldızın yerini milli orta saha ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
Oğuzhan Özyakup adım adım Trabzonspor 'a gidiyor... Beşiktaş 'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.
Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.
Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda. Kısaca bu transfer iki taraf için de 'kazan-kazan' şeklinde.
Valerien İsmael, Alanyaspor karşısında ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı. Josef de Souza'nın davetini de dikkate alan siyah-beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Kartal, bu sezon ligde en fazla seyirci önüne çıktığı müsabakayı oynadı.