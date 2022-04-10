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BeşiktaşBeşiktaş'tan Trabzonspor'a imza atıyor! Bakasetas'ın yerine geliyor hem de bedavaya
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• 10 Nisan 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a imza atıyor! Bakasetas'ın yerine geliyor hem de bedavaya

Bu sezon Süper Lig'de sadece 7 maçta ilk 11'de başlayan ve genelde teknik direktörlerin tercih etmediği tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'la anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Bakasetas'ı Sporting Lizbon'a göndermeye hazırlanan bordo mavililerin Yunanlı yıldızın yerini milli orta saha ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

• 10 Nisan 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:
1Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya
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Oğuzhan Özyakup adım adım Trabzonspor 'a gidiyor... Beşiktaş 'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.

2Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.

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Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda. Kısaca bu transfer iki taraf için de 'kazan-kazan' şeklinde.

4Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yıldız futbolcuları Avrupa'nın dev kulüpleri Vodafone Park'ta takip etti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin'i izlemeye gelen Fiorentina gözlemcisi, Larin'in cezalı olması nedeniyle takip edemedi.

5Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Fransa'nın dev kulübü Marsilya ise Siyah-Beyazlılar'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu ve maça sonradan girip bir de gol atan Güven Yalçın'ı rapor etti.

6Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Kara Kartal'ın altyapısından futbol dünyasına çıkardığı bir diğer yıldız adayı Rıdvan Yılmaz'ı da Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği İngiliz Leicester City ile İtalyan Torino izledi. Rıdvan maçı bir asistle tamamladı.

7Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Beşiktaş'ın yıldızlarından Rachid Ghezzal'ı ise yine Torino takip ederken Cezayirli futbolcu ilk golün asistini yapmıştı.

8Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Teknik direktörlüğünü Carlos Carvalhal'ın yaptığı Portekiz ekibi Braga da Beşiktaş'ta kiralık olan Batshuayi ve genç stoper Serdar Saatçı'yı izlemeye geldi. Batshuayi maçı iki golle tamamlarken Serdar mücadelede forma giymedi.

9Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Valerien İsmael, Alanyaspor karşısında ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı. Josef de Souza'nın davetini de dikkate alan siyah-beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Kartal, bu sezon ligde en fazla seyirci önüne çıktığı müsabakayı oynadı.

10Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında topla oynama değeri yüzde 35 olurken, sezonun en düşük oranına imza atıldı. Beşiktaş, bu sezon ikinci kez 4 golle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce Kayserispor'u 4-2'lik skorla yenmişti.

11Beşiktaştan Trabzonspora imza atıyor Bakasetasın yerine geliyor hem de bedavaya

 

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