Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı
Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Batshuayi'den ağzı yanan siyah beyazlıların Talisca, Cenk Tosun ve Aboubakar'la masaya oturduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa defterini kapayan ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan Siyah Beyazlılar, Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah Beyazlılar, Gedson Fernandes'in ardından 3 yıldızın da transferinde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar...
Bu doğrultuda kolları sıvayan yönetim; hücum hattındaki 3’lüyü belirledi. Yeni sezonda golcü için Cenk Tosun’u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını bekliyor. Cenk, Premier Lig’de 2-3 sene daha kalmak isterken, bu yönde şu ana kadar teklif olmaması da dikkat çekiyor.
Kartal’da diğer hedef ise 3. kez geri dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız oyuncuyla da temaslara başlandı. Aboubakar’ın da geri dönme noktasında istekli olduğu ifade ediliyor.