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BeşiktaşBeşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı
• 18 Şubat 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Batshuayi'den ağzı yanan siyah beyazlıların Talisca, Cenk Tosun ve Aboubakar'la masaya oturduğu ortaya çıktı.

• 18 Şubat 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
1Beşiktaştan son dakika Gedsondan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı
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Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa defterini kapayan ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan Siyah Beyazlılar, Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah Beyazlılar, Gedson Fernandes'in ardından 3 yıldızın da transferinde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar...

2Beşiktaştan son dakika Gedsondan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Transfer dönemi boyunca sessiz kalan Beşiktaş, son günlerde atağa kalktı ve ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Gedson Fernandes sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek ve sezon sonunda Beşiktaş'a katılacak.

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Gedson Fernandes transferiyle gelecek sezonun ilk resmi adımını atan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Siyah Beyazlılar 3 yıldızın daha peşinde.

4Beşiktaştan son dakika Gedsondan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Beşiktaş ’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirdiği basın toplantısında genç ağırlıklı kadroyla yola devam etmek istediklerini açıklamıştı. Siyah-Beyazlılar’ın patronu üst düzey birkaç oyuncuyu da takıma katıp bir harman yapma düşüncesi içerisinde...

5Beşiktaştan son dakika Gedsondan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Hedef maaşları yüksek olan eldeki oyuncuları gönderip maliyetleri düşürmek. Ardından 3-4 üst düzey futbolcuyu kadroya katarak gençler ile harmanlayıp düşük maliyetli kadro oluşturmak. Takım maliyetinin yıllık 30-35 milyon Euro’nun altında olması isteniyor.

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Bu doğrultuda kolları sıvayan yönetim; hücum hattındaki 3’lüyü belirledi. Yeni sezonda golcü için Cenk Tosun’u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını bekliyor. Cenk, Premier Lig’de 2-3 sene daha kalmak isterken, bu yönde şu ana kadar teklif olmaması da dikkat çekiyor.

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Kartal’da diğer hedef ise 3. kez geri dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız oyuncuyla da temaslara başlandı. Aboubakar’ın da geri dönme noktasında istekli olduğu ifade ediliyor.

8Beşiktaştan son dakika Gedsondan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Pjanic’in skora katkı vermekte beklentilerin uzağında kalması Talisca ismini yeniden gündeme taşıdı. Ancak oyuncunun yıllık maliyeti şimdilik transferi zora sokuyor.

9Beşiktaştan son dakika Gedsondan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Yönetim Talisca için de şartları araştırmaya başladı. Uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş’a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak.

10Beşiktaştan son dakika Gedsondan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

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