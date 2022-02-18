Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Bu doğrultuda kolları sıvayan yönetim; hücum hattındaki 3’lüyü belirledi. Yeni sezonda golcü için Cenk Tosun’u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını bekliyor. Cenk, Premier Lig’de 2-3 sene daha kalmak isterken, bu yönde şu ana kadar teklif olmaması da dikkat çekiyor.