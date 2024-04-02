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Gündem Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası! 25 kişi hayatını kaybetti
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Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası! 25 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. Olay yerinde son dakika gelişmeleri devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, yangına 26 adet ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin görevlendirildiğini duyurdu. Beşiktaş'ta 25 kişinin öldüğü gece kublübü yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

• 02 Nisan 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 02 Nisan 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
1 Beşiktaşta gece kulübünde yangın faciası 25 kişi hayatını kaybetti

Olay Beşiktaş Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

2 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 25 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. 

3 ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 25 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

4 BAKAN TUNÇ: 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

BAKAN TUNÇ: 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

5 BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

6 Beşiktaşta gece kulübünde yangın faciası 25 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

7 Beşiktaşta gece kulübünde yangın faciası 25 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen yangına 26 adet ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Olay yerine 26 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

8 1987DE ALINAN RUHSAT 2018DE YENİLENMİŞ

"1987'DE ALINAN RUHSAT 2018'DE YENİLENMİŞ"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek "Yaralananlar ve ölenler gece kulübündeki tadilatta çalışan kişiler. Gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var, 2018'de de ruhsat yenilenmiş.

9 Beşiktaşta gece kulübünde yangın faciası 25 kişi hayatını kaybetti

Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olaydan toplam 23 kişi etkilendi." ifadelerini kullandı.

10 İMAMOĞLUNDNA OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

İMAMOĞLU'NDNA OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangına ilişkin detayları paylaştı. İmamoğlu, "Binanın altında gece kulübü olarak işletilen mekanda tadilat işleminin yapıldığı bilgisi var. 24 insanımıza erişildi. 15 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. " dedi.