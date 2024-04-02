Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası! 25 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. Olay yerinde son dakika gelişmeleri devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, yangına 26 adet ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin görevlendirildiğini duyurdu. Beşiktaş'ta 25 kişinin öldüğü gece kublübü yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
• 02 Nisan 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 02 Nisan 2024 - 15:49 • Son Güncelleme: