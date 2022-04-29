Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BaşakşehirBeşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!
HaberlerBaşakşehir Haberleri Beşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!
• 29 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden ve Larin ile Güven Yalçın'la anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ın forvet hattına kalitesi tartışılmayacak bir ismi getireceği, Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'nın gol kralıyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

• 29 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro
ABONE OL

Beşiktaş'ın santrfor listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth konusunda Real Sociedad'ın ne yapacağı merak konusu oldu. İspanyol ekibinin, Leipzig'den kiraladığı Norveçli golcünün sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro'luk opsiyon maddesi için süre yarın dolacak.

2Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

Real Sociedad'ın opsiyonu kullanmaması durumunda siyah-beyazlılar, Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 50 pay teklifiyle gidecek. Kartal'ın çıkacağı son rakam ise 7 milyon Euro.

3Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

Beşiktaş, Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth'un peşini bırakmıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önceki kritik transferlerde olduğu gibi bu transferde de devreye girdiği öğrenildi. Başkan Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

4Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

Başkan Çebi'nin bu görüşmede Sörloth'a "Seni Beşiktaş'ta görmek istiyoruz. Gel Türkiye'ye yeniden gol kralı ol" dediği öğrenildi.

5Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlılardaki transfer çalışmaları konusunda bilgi verdi. İşte o sözler...

6Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

"Forvet konusunda ise maaş politikamız farklı olacak. Golcü için maaşta bir tık daha yukarı çıkacağız. Takımın iskeletini 22 Haziran'a kadar oluşturmalıyız."

7Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

"Sörloth transferi imkansız değil. Onun için görüştük. Anlaşmak üzere olduğumuz birden fazla oyuncu var."

8Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

"Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro olan opsiyonunu 1 milyonun altına düşürmeye çalışıyoruz. Rıdvan'a gelen resmi teklifler var, Ersin için şu an bir şey yok. Atiba ile ilgili henüz bir karar vermedik."

9Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

"Gedson'un maaşı standartları için düşük."

10
11Beşiktaşta FLAŞ GELİŞME Görüşmelere başlandı Son teklif 7 milyon euro

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Ali Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor

Ali Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor

Beşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!

Beşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!

Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor