• 29 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden ve Larin ile Güven Yalçın'la anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ın forvet hattına kalitesi tartışılmayacak bir ismi getireceği, Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'nın gol kralıyla görüşmelere başladığı öğrenildi.
• 29 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın santrfor listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth konusunda Real Sociedad'ın ne yapacağı merak konusu oldu. İspanyol ekibinin, Leipzig'den kiraladığı Norveçli golcünün sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro'luk opsiyon maddesi için süre yarın dolacak.
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Beşiktaş, Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth'un peşini bırakmıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önceki kritik transferlerde olduğu gibi bu transferde de devreye girdiği öğrenildi. Başkan Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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