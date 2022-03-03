Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi! Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

"Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor. Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."