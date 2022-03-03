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BeşiktaşBeşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi! Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi! Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...
• 03 Mart 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi! Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atan Beşiktaş, hem ligi hem de kupayı kazanarak sezonu tamamlamıştı. Sergen Yalçın yönetiminde gelen iki kupalı sezonun ardından siyah-beyazlılar, güçlü takviyelerle yeni sezona girse de beklentilerin altında kaldı. Deneyimli çalıştırıcı Yalçın ile yollar ayrıldı ve takım Önder Karaveli'ye emanet edildi. Ancak, son alınan sonuçların ardından Önder Karaveli için de karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

• 03 Mart 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...
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Beşiktaş, kulüp efsanelerinden birisi olan Sergen Yalçın ile geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamıştı. Görkemli geçen sezonun ardından siyah-beyazlılarda işler tepe taklak gitti.

2Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Süper Lig'de yeni sezona da Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

3Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Beşiktaş, Pjanic, Batshuayi, Teixeira gibi isimleri transfer etti.

4Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Ancak yıldız oyuncularına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi geçen bir dönemi geride bırakan siyah-beyazlılar, Yalçın ile yollarını ayırdı.

5Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Sezon içerisinde bir kez daha ayrılma noktasına gelen Beşiktaş ve Sergen Yalçın, bir görüşme gerçekleştirerek devam etme kararı almıştı.

6Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Bu devam kararı, yalnızca 12 gün sürmüş ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona ermişti.

7Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına altyapı teknik direktörü Önder Karaveli getirildi.

8Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Geçici olarak takımın başına geçtiği ifade edilen Önder Karaveli, Süper Lig'de takımı yeniden yukarıları taşımayı başardı.

9Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Siyah-beyazlı takımın başında 14 maça çıkan Karaveli, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

10Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...
11Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Ancak başarılı sonuçlara rağmen Karaveli'nin üstü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan kayıpla birlikte sona erdi.

12Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Beşiktaş son olarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti.

13Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakılıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta teknik direktör konusuna dair son bilgileri aktardı.

14Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Sercan Dikme'nin açıklamaları şöyle:"Beşiktaş bundan sonra ligde ikincilik yarışıyla devam edecek. Önder Karaveli kupada şampiyon olup sezonu ikinci sırada bitirseydi gelecek sezonda da takımın başında kalabilirdi."

15Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

"Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor. Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."

16Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Daniel Farke ve Nuno Espirito isimleri, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından hemen sonra gündeme gelmişti.

17Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...

Beşiktaş'ın yeni sezon için bu iki isimle teknik direktörlük konusu hakkında görüşmelerini yoğunlaştıracağı tahmin ediliyor.

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