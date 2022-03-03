• 03 Mart 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta bomba teknik direktör gelişmesi! Önder Karaveli’nin üstü çizildi, işte yeni hoca için sürpriz isimler...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atan Beşiktaş, hem ligi hem de kupayı kazanarak sezonu tamamlamıştı. Sergen Yalçın yönetiminde gelen iki kupalı sezonun ardından siyah-beyazlılar, güçlü takviyelerle yeni sezona girse de beklentilerin altında kaldı. Deneyimli çalıştırıcı Yalçın ile yollar ayrıldı ve takım Önder Karaveli'ye emanet edildi. Ancak, son alınan sonuçların ardından Önder Karaveli için de karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…
• 03 Mart 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:
1
Beşiktaş, kulüp efsanelerinden birisi olan Sergen Yalçın ile geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamıştı. Görkemli geçen sezonun ardından siyah-beyazlılarda işler tepe taklak gitti.
3
4
7
Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına altyapı teknik direktörü Önder Karaveli getirildi.
12
13
Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakılıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta teknik direktör konusuna dair son bilgileri aktardı.
15
16
17