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FenerbahçeBeşiktaş'ın yıldızını kaptı! 39 milyon euro'luk 2 golcüyü bedavaya aldı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Beşiktaş'ın yıldızını kaptı! 39 milyon euro'luk 2 golcüyü bedavaya aldı
• 23 Nisan 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yıldızını kaptı! 39 milyon euro'luk 2 golcüyü bedavaya aldı

Gelecek sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve Berisha ile büyük bir ihtimaller yollarını ayırmaya hazırlanan Ali Koç'un Beşiktaş'la sözleşme imzalamayan tecrübeli futbolcuyla anlaştığı öğrenildi. Koç'un bu transfer haricinde bir de İtalyan yıldızın işini bitirmek için girişimlere başladığı ifade edildi.

• 23 Nisan 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı
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Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor..

2Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

İsmail Kartal yönetiminde çıkışan geçen sarı-lacivertlilerde yönetim bir yandan da gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor..

3Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün Joachim Löw ya da Jorge Jesus'un olacağı belirtiliyor..

4Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı..

5Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

Forvete takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme yıldız bir isim geldi..

6Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

Kanarya, Torino ile sözleşmesi bitecek olan Andrea Belotti'ye kancayı taktı..

7Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

İtalyan golcü ile ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinin de yakından ilgilendiği belirtildi..

8Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

İtalya'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi..

9Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

Belotti'nin kendisini isteyen takımlardan yıllık 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor..

10Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Torino'da 19 maça çıkan yıldız golcü 5 gol 1 asistlik performans ortaya koydu..

11Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

İtalya Milli Takımı formasını da terleten Belotti milli formayla 42 maçta 12 gol kaydetti..

12Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro civarında.. Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Belotti; UC AlbinoLeffe, Palermo ve Torino gibi takımların formasını giydi..

13Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

Sansürsüz Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine gelen forvetler hakkında bilgi veren Ahmet Ercanlar ve Altan Tanrıkulu İtalyan futbolcu Belotti için 'Sezon sonunda kontratı bitiyor, bedavaya dünyaca ünlü bir isim, imza parasını basıp alacaksınız' yorumunda bulundular.

14LARİN FENEBAHÇEDE

LARİN FENEBAHÇE'DE!

Bu arada Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve kendisine yeni bir kulüp bakan Larin için bomba bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor yorumcularından Veli Yiğit canlı yayın programında 'Larin'in Fenerbahçe ile anlaştığını' duyururken, bir başka yorumcu Fırat Günayer'in 'olabilir imza atmış olabilir' sözleri sarı lacivertli cephede heyecan yarattı. Geçtiğimiz günlerde Larin hakkında kısa bir köşe yazısı yazan Güntekin Onay, siyah beyazlı yönetime çağrıda bulunarak '11 milyon euro'luk oyuncuyu serbest bırakmayın' ifadelerini kullanmıştı.

15Beşiktaşın yıldızını kaptı 39 milyon euroluk 2 golcüyü bedavaya aldı

 

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