Beşiktaş'ın yıldızını kaptı! 39 milyon euro'luk 2 golcüyü bedavaya aldı
Gelecek sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve Berisha ile büyük bir ihtimaller yollarını ayırmaya hazırlanan Ali Koç'un Beşiktaş'la sözleşme imzalamayan tecrübeli futbolcuyla anlaştığı öğrenildi. Koç'un bu transfer haricinde bir de İtalyan yıldızın işini bitirmek için girişimlere başladığı ifade edildi.
Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor..
Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı..
Kanarya, Torino ile sözleşmesi bitecek olan Andrea Belotti'ye kancayı taktı..
LARİN FENEBAHÇE'DE!
Bu arada Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve kendisine yeni bir kulüp bakan Larin için bomba bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor yorumcularından Veli Yiğit canlı yayın programında 'Larin'in Fenerbahçe ile anlaştığını' duyururken, bir başka yorumcu Fırat Günayer'in 'olabilir imza atmış olabilir' sözleri sarı lacivertli cephede heyecan yarattı. Geçtiğimiz günlerde Larin hakkında kısa bir köşe yazısı yazan Güntekin Onay, siyah beyazlı yönetime çağrıda bulunarak '11 milyon euro'luk oyuncuyu serbest bırakmayın' ifadelerini kullanmıştı.