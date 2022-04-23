Beşiktaş'ın yıldızını kaptı! 39 milyon euro'luk 2 golcüyü bedavaya aldı

LARİN FENEBAHÇE'DE!

Bu arada Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve kendisine yeni bir kulüp bakan Larin için bomba bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor yorumcularından Veli Yiğit canlı yayın programında 'Larin'in Fenerbahçe ile anlaştığını' duyururken, bir başka yorumcu Fırat Günayer'in 'olabilir imza atmış olabilir' sözleri sarı lacivertli cephede heyecan yarattı. Geçtiğimiz günlerde Larin hakkında kısa bir köşe yazısı yazan Güntekin Onay, siyah beyazlı yönetime çağrıda bulunarak '11 milyon euro'luk oyuncuyu serbest bırakmayın' ifadelerini kullanmıştı.