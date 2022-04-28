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BeşiktaşBeşiktaş'a transferde Halil Dervişoğlu şoku! Galatasaray'dan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'a transferde Halil Dervişoğlu şoku! Galatasaray'dan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...
• 28 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'a transferde Halil Dervişoğlu şoku! Galatasaray'dan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...

Beşiktaş'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber. Galatasaray'ın Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddiaları ortaya atılırken, İspanyol basınında yer alan haber siyah beyazlıları hüsrana uğratacak.

• 28 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşa transferde Halil Dervişoğlu şoku Galatasaraydan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...
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Galatasaray'da performansı beklentilerin altında kalan Halil Dervişoğlu için Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

2Beşiktaşa transferde Halil Dervişoğlu şoku Galatasaraydan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...

İngiltere'nin Brentford takımından kiralanan Halil için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme düştü.

3HALİL DERVİŞOĞLU LA LİGAYA GİDİYOR

HALİL DERVİŞOĞLU LA LİGA'YA GİDİYOR

Habere göre Halil Dervişoğlu, yakın çevresine İspanya La Liga'da oynamak istediğini belirtti.

4Beşiktaşa transferde Halil Dervişoğlu şoku Galatasaraydan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...

Premier Lig ve Süper Lig'de kariyerine devam etmeyi düşünmeyen golcü futbolcu için 3 İspanyol ekibinin devrede olduğu iddia edildi.

53 KULÜP YARIŞIYOR

3 KULÜP YARIŞIYOR

Celta Vigo, Valencia ve Real Betis'in Halil Dervişoğlu için temas kurduğu öğrenildi.

6Beşiktaşa transferde Halil Dervişoğlu şoku Galatasaraydan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...

Celta'nın transfer yarışında önde olduğu belirtilirken, 3 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarttığı yazıldı. Valencia ve Real Betis de masadaki diğer takımlar.

7BEŞİKTAŞ İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

BEŞİKTAŞ İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyordu.

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Siyah beyazlılar yabancı sınırının azalması sebebiyle Halil'i transfer etmeyi düşünüyordu. (Akşam)

9Beşiktaşa transferde Halil Dervişoğlu şoku Galatasaraydan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...

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