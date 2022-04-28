• 28 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'a transferde Halil Dervişoğlu şoku! Galatasaray'dan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...
Beşiktaş'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber. Galatasaray'ın Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddiaları ortaya atılırken, İspanyol basınında yer alan haber siyah beyazlıları hüsrana uğratacak.
• 28 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansı beklentilerin altında kalan Halil Dervişoğlu için Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı.
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İngiltere'nin Brentford takımından kiralanan Halil için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme düştü.
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