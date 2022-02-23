Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor
Son 2 yıldır Süper Lig devlerinin transferi için yoğun uğraş verdiği Anderson Talisca'yla ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Kulübü Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Talisca için girişimler başladı.
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, bu doğrultuda ilk hedefinin takımın eski yıldızı Anderson Talisca olduğu kaydedildi.
Anderson Talisca, Beşiktaş formasını 2016-18 sezonları arasında kiralık olarak giymişti. İlk döneminde 33 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayıp Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, Kara Kartal’daki kariyerindeki ikinci bölümde ise 47 maçta rakip fileleri 20 kez sarsmış, 8 de gol pası vermişti.
Sonrasında Benfica’dan Guangzhou Evergrande’e 25 milyon Euro’ya transfer olan Talisca, ardından Arabistan’ın yolunu tutmuştu.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti.
G.Saray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Halil Dervişoğlu, İmparator'un gidişi ile birlikte sıkıntı yaşamaya başladı. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta sadece 4 gol bulabilirken Göztepe maçındaki tavrı da taraftarı çıldırttı. G.Saray'ı zafere götürecek penaltı öncesinde tüm stat nefesini tutup hakeme odaklanırken penaltı işareti ile birlikte sarı-kırmızılı oyuncular coştu; biri hariç! Halil'in o anda kulübede kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. (Sabah/Ogün Şahinoğlu)