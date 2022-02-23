Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor

G.Saray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Halil Dervişoğlu, İmparator'un gidişi ile birlikte sıkıntı yaşamaya başladı. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta sadece 4 gol bulabilirken Göztepe maçındaki tavrı da taraftarı çıldırttı. G.Saray'ı zafere götürecek penaltı öncesinde tüm stat nefesini tutup hakeme odaklanırken penaltı işareti ile birlikte sarı-kırmızılı oyuncular coştu; biri hariç! Halil'in o anda kulübede kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. (Sabah/Ogün Şahinoğlu)