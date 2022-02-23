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BeşiktaşBeşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor
• 23 Şubat 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Saray'da ıslıklanan forveti transfer ediyor

Al-Nassr ile kontratını feshetmeye hazırlanan Anderson Talisca için Alex Teixeira'yı gözden çıkaran Beşiktaş, bu transfer için kolları sıvadı. Ayrıca siyah beyazlı yönetim Galatasaray'da protesto edilen genç forvetin de peşine düştü.

• 23 Şubat 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor
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Son 2 yıldır Süper Lig devlerinin transferi için yoğun uğraş verdiği Anderson Talisca'yla ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Kulübü Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Talisca için girişimler başladı.

2Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Sezon başında Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’dan 8 milyon Euro karşılığında Arabistan ekibi Al Nassr’a geçiş yapan Brezilyalı futbolcu mutsuz günler geçiyor.

3Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Talisca, kulübü Al Nassr’'dan yıllık 8 milyon Euro maaş alsa da kulübünün ekonomik sıkıntılar içinde olması, oyuncuyu huzursuz ediyor.

4Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Mali kriz sebebiyle birçok oyuncusuyla yollarını ayıran kulüpten ayrılmayı planladığı sık sık Arap ve Brezilya basınında yer almaya devam eden 28 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devi devreye girdi.

5Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira’nın ayrılık ihtimalinin her geçen gün güçlenmesi sonrasında yıldız ismin yerine isim bakmaya şimdiden başladı.

6Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, bu doğrultuda ilk hedefinin takımın eski yıldızı Anderson Talisca olduğu kaydedildi.

7Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Texeira’yla yolların resmi olarak ayrılması halinde Talisca atağına başlayacak olan Kara Kartal’ın, bu oyuncu için tüm sınırlarını zorlayıp Alex’e verilen maaşın aynısı ve ekstra olarak bonusların önerilebileceği belirtildi.

8Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Öte yandan Talisca’nın Al Nassr’la sözleşmesini feshedebileceği de konuşuluyor. Bu ihtimal halinde Beşiktaş Yönetimi’nin, oyuncuya imza parası ödemeye de şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

9Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Anderson Talisca, Beşiktaş formasını 2016-18 sezonları arasında kiralık olarak giymişti. İlk döneminde 33 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayıp Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, Kara Kartal’daki kariyerindeki ikinci bölümde ise 47 maçta rakip fileleri 20 kez sarsmış, 8 de gol pası vermişti.

10Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Sonrasında Benfica’dan Guangzhou Evergrande’e 25 milyon Euro’ya transfer olan Talisca, ardından Arabistan’ın yolunu tutmuştu.

11Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti.

12Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu.

13Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Listede hem forvet hem de kanat oynayabilen bir yerli isim de yer alıyor. Bu doğrultuda G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu yeniden Kartal'ın radarına girdi.

14Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Bonservisi Brentford'ta olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Cimbom transferinde önceliğe sahip. Brentford, başka bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu G.Saray'a iletecek ve öncelik tanıyacak.

15Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

Beşiktaş ise oyuncunun ezeli rakibindeki durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonu sarı- kırmızılıların bir hamle yapmaması durumunda Kartal, İngiliz ekibine resmi teklifle gidecek.

16Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

G.Saray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Halil Dervişoğlu, İmparator'un gidişi ile birlikte sıkıntı yaşamaya başladı. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta sadece 4 gol bulabilirken Göztepe maçındaki tavrı da taraftarı çıldırttı. G.Saray'ı zafere götürecek penaltı öncesinde tüm stat nefesini tutup hakeme odaklanırken penaltı işareti ile birlikte sarı-kırmızılı oyuncular coştu; biri hariç! Halil'in o anda kulübede kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. (Sabah/Ogün Şahinoğlu)

17Beşiktaş hem Talisca bombasını patlatıyor hem de G.Sarayda ıslıklanan forveti transfer ediyor

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