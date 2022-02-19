Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!

TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Dünya yıldızı Pjanic'in beklentilerin aşağısında performans göstermesi, gündeme Talisca isminin gelmesine neden oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yönetim Talisca için de masaya oturmuş durumda. Uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş'a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak.