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BeşiktaşBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!
• 19 Şubat 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Transfer arayışlarını sürdüren başkan Ahmet Nur Çebi, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Çebi'nin hedefi ise Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'yı bir kez daha aynı kadroda buluşturmak.

• 19 Şubat 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Aboubakar ve Talisca talimatı
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Düzenlediği basın toplantısında genç ağırlıklı kadro ile yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, takıma birkaç deneyimli oyuncuyu katmak istiyor.

2Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Aboubakar ve Talisca talimatı

Planlamada ise maaşları yüksek bulunan eldeki oyuncuları göndererek maliyetleri düşürmek. Ardından ise deneyimli birkaç oyuncuyu kadroya katıp gençler ile harmanlanmış bir takım oluşturmak.

3HUCÜM HATTI BELİRLENDİ

HUCÜM HATTI BELİRLENDİ

Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, hücum hattındaki üçlüyü belirledi bile. Yeni sezonda hücum hattı için Cenk Tosun'u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını açıklamasını bekliyor.

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Bir diğer hedef ise 3'üncü kez dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız golcü ile görüşmelere başlandı. Aboubakar'ın da geri dönme noktasına istekli olduğı belirtildi.

5TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Dünya yıldızı Pjanic'in beklentilerin aşağısında performans göstermesi, gündeme Talisca isminin gelmesine neden oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yönetim Talisca için de masaya oturmuş durumda. Uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş'a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak.

6Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Aboubakar ve Talisca talimatı

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