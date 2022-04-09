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BeşiktaşBeşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...
• 09 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:

Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçına Michy Batshuayi'nin performansı damga vurdu. Yıldız santrforla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken Valerien Ismael etkisine dikkat çekildi. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, taraftarının önünde çıktığı ilk maçında şoke etti. İşte maçın son dakika gelişmeleri...

• 09 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...
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Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'i 32. haftasında karşı karşıya geldi.

2ISMAELİN İLK İÇ SAHA MAÇI

ISMAEL'İN İLK İÇ SAHA MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaşta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı.

3DOLU TRİBÜNLERE KARŞI

DOLU TRİBÜNLERE KARŞI

Beşiktaşın Aytemiz Alanyasporu konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Hafta ortasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları karşılaşmaya davet etmişti.

4Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Batshuayi ile öne geçen siyah-beyazlılar, 23. dakikada Efecan'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

5Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş 25. dakikada Josef ile bir kez daha öne geçerken 43. dakikada sahneye Michy Batshuayi çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.

6Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Son sözü 78. dakikada Güven Yalçın söyledi ve Beşiktaş, Valerien Ismael dönemindeki ilk galibiyetini aldı.

7Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların puanı 50'ye yükseldi. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı

8EN HIZLI GOL

EN HIZLI GOL

Karşılaşmanın henüz başında sahneye çıkan Batshuayi, 1 dakikada 11 saniyeyle Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü rakip filelere gönderdi.

9VALERIEN ISMAEL ETKİSİ

VALERIEN ISMAEL ETKİSİ

Beşiktaş'ta geçen hafta Valerien Ismael dönemi başlarken Batshuayi'nin bu performansında 46 yaşındaki teknik adamın etkisinin büyük olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

10Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Valerien Ismael, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez taraftarının önünde sahaya çıkarken, karşılaşma boyunca yerinde duramadı.

11Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Atılan gollerde büyük coşku yaşayan Fransız teknik adam, oyuncularını da sık sık uyararak maç boyunca, mücadelenin içinde kaldı.

12Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

66. dakikada yaşanan bir pozisyonda hakeme tepki gösteren Valerien Ismael, Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırılırken, iç sahada boy gösterdiği ilk maçında kart görmüş oldu.

13Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Öte yandan gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

14Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...
15Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı Hakem hemen devreye girdi Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

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Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

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