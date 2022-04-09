Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...

ISMAEL'İN İLK İÇ SAHA MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaşta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı.