• 09 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçına Michy Batshuayi'nin performansı damga vurdu. Yıldız santrforla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken Valerien Ismael etkisine dikkat çekildi. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, taraftarının önünde çıktığı ilk maçında şoke etti. İşte maçın son dakika gelişmeleri...
• 09 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'i 32. haftasında karşı karşıya geldi.
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ISMAEL'İN İLK İÇ SAHA MAÇI
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaşta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı.
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