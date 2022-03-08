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MagazinBergüzar Korel'den duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün!
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• 08 Mart 2022 - 16:16 • Son Güncelleme:

Bergüzar Korel'den duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün!

Bir süredir İngiltere'de olan oyuncu Bergüzar Korel'in küçük oğlu Han, iki yaşına bastı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Korel, Han'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

• 08 Mart 2022 - 16:16 • Son Güncelleme:
1Bergüzar Korelden duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek, ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

2Bergüzar Korelden duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün

2020 senesinde ikinci oğlu Han'ı, 2021 yılının kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

3Bergüzar Korelden duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün

39 yaşındaki güzel oyuncunun küçük oğlu Han, iki yaşına bastı. Oğlunu ilk kez paylaşan oyuncu, yayınladığı kareye düştüğü notla herkesi duygulandırdı.

4DÜNYAYA GELİŞİNDEKİ KOLAYLIK HAYATIN BOYUNCA SENİNLE OLSUN

"DÜNYAYA GELİŞİNDEKİ KOLAYLIK HAYATIN BOYUNCA SENİNLE OLSUN"

Korel paylaşımına; "Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki... Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık, gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye. İyi ki doğdun can Han'ım" notunu düştü

5Bergüzar Korelden duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün

Korel'in paylaşımına; başta yakın arkadaşları Onur Büyüktopçu, Merve Dizdar, Esra Erol, Pelin Akil gibi ünlü isimler olmak üzere binlerce beğeni ve yorum geldi.

6KEL KIZIMLA DELİRMECELER

"KEL KIZIMLA DELİRMECELER"

Öte yandan vaktinin tamamını çocuklarıyla geçiren Korel, geçtiğimiz günlerde de minik kızı Leyla videosunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Korel, paylaşımına "Kel kızımla delirmeceler" notunu düşmüştü. Anne- kızın arasındaki diyalog, sosyal medyaya damga vurmuştu.

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Bergüzar Korel'den duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün!

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