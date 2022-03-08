Bergüzar Korel'den duygusal mesaj: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün!
Bir süredir İngiltere'de olan oyuncu Bergüzar Korel'in küçük oğlu Han, iki yaşına bastı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Korel, Han'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek, ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
2020 senesinde ikinci oğlu Han'ı, 2021 yılının kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"DÜNYAYA GELİŞİNDEKİ KOLAYLIK HAYATIN BOYUNCA SENİNLE OLSUN"
Korel paylaşımına; "Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki... Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık, gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye. İyi ki doğdun can Han'ım" notunu düştü