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MagazinBergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!
HaberlerMagazin Haberleri Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!
• 04 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya yerleştiler. Bergüzar Korel evinden paylaşımlar yaptı. Korel, hem oğluyla en özel anlarını hem de çocuklar uyuduktan sonra evde keyif yaptığı dakikaları paylaştı.

• 04 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
1Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londradaki evlerini paylaştı
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Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Korel, yeni evinin salonundan paylaştı, kısa sürede gündem oldu.

2Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londradaki evlerini paylaştı

3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.

3Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londradaki evlerini paylaştı

Radikal bir kararla bir süre Londra'ya taşınan Ergenç ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

4Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londradaki evlerini paylaştı

Çocukları uyuttuktan sonra kendine vakit ayıran Bergüzar Korel Instagram'dan paylaştığı bu karelerle dikkat çekti.

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