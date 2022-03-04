• 04 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya yerleştiler. Bergüzar Korel evinden paylaşımlar yaptı. Korel, hem oğluyla en özel anlarını hem de çocuklar uyuduktan sonra evde keyif yaptığı dakikaları paylaştı.
• 04 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Korel, yeni evinin salonundan paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
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