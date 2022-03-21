Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a olay gönderme!

BERFU YENENLER'DEN AĞIR CEVAP!

Akalın'ın bu mesajı Berfu Yenenler'i kızdırdı. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan ve tashihli mesaj yayınlayan Yenenler "Use it (Kullan)" yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus" notuyla gönderme yaptı.