Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBerfu Yenenler'den Demet Akalın'a olay gönderme!
HaberlerMagazin Haberleri Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a olay gönderme!
• 21 Mart 2022 - 16:07 • Son Güncelleme:

Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a olay gönderme!

Demet Akalın sosyal medya hesabından Eser ve Berfu Yenenler'in videosunu paylaşan bir Instagram hesabına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı. Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi.

• 21 Mart 2022 - 16:07 • Son Güncelleme:
1Berfu Yenenlerden Demet Akalına olay gönderme
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram sayfası, Eser-Berfu Yenenler çiftinin eğlenceli bir videosunu, "Gülmekten sandalyeden düştüm." notuyla yayınlamıştı. Ş

2Berfu Yenenlerden Demet Akalına olay gönderme

arkıcı Demet Akalın da paylaşıma "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayy..." yorumunu yaptı.

3BERFU YENENLERDEN AĞIR CEVAP

BERFU YENENLER'DEN AĞIR CEVAP!

Akalın'ın bu mesajı Berfu Yenenler'i kızdırdı. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan ve tashihli mesaj yayınlayan Yenenler "Use it (Kullan)" yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus" notuyla gönderme yaptı.

4300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU

"300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU"

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu ekledi.

5Berfu Yenenlerden Demet Akalına olay gönderme

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın sepetine 3 adet eklediği için fiyatın 940 liraya çıktığı anlaşılmıştı.

6AZ KALSIN 3 TANE ÜTÜ ALIYORDUM

"AZ KALSIN 3 TANE ÜTÜ ALIYORDUM!"

Kısa süre sonra olayı fark eden Demet Akalın da bir paylaşımda bulunarak "Az kalsın 3 tane ütü alıyordum." ifadelerini kullanmıştı.Kısa süre sonra olayı fark eden ünlü popçu, bir paylaşımda daha bulunarak, "Az kalsın 3 tane ütü alıyordum." ifadelerini kullanmıştı.

7ESERİ SEVMİYORUM DEMİŞTİ

ESER'İ SEVMİYORUM' DEMİŞTİ

Demet Akalın yıllar önce Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu programa katılmıştı. Programa çıkmadan önce Eser Yenenler, popçunun kuliste yazan Demet Akalın yazısını kaldırdı. Bu olaydan sonra Demet Akalın ve Eser Yenenler'in yıldızı hiç barışmadı. Üstelik Demet Akalın her fırsatta 'Eser'i sevmiyorum, sevmeyeceğim de' diyerek tepkisini dile getiriyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!

Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!

Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a olay gönderme!

Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a olay gönderme!

Çağlar Ökten,Seda Sayan'a aşkını haykırdı! Nikah tarihi belli oldu...

Çağlar Ökten,Seda Sayan'a aşkını haykırdı! Nikah tarihi belli oldu...

Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...

Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...