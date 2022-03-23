Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i ifşa etti! Tek tek sıraladı...
Eşi Eser Yenenler'i tiye aldığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berfu Yenenler'in "Evlenmemek İçin 10 Sebep" başlıklı videosu hem güldürdü hem de kadın takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Berfu'nun sıraladığı sebepler ve videoya gelen birbirinden ilginç yorumlar...
2004'te ilk TV tecrübesi olan 'Aliye' dizisinde Özgür karakterini canlandıran, Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yıldızı parlayan Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete de 2021'de dünyaya gelmişti
"ERKEKLER HEP Mİ AYNI!"
Berfu'nun sosyal medyada gündem olan paylaşımına; "Erkekler hep mi aynı!", "Duygularımın dile gelmiş hali", "Aa aynı benim ev", "Daha 1000 sebep ekleyebilirim", "Çok iyi tespit", "TV kumandası hep onun elindedir 11. şık", "Bunlar gibi daha bir sürü şey", "Çok iyi fazlası var, eksiği yok", "Aynı dertler bizde de", "Ben ikna oldum", "Banyo, çorap olayına kesinlikle katılıyorum" ve "Gerçekten o dolaplar ve çekmeceler neden hiç kapanmaz" şeklinde çok sayıda yorum geldi.