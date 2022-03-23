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MagazinBerfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i ifşa etti! Tek tek sıraladı...
HaberlerMagazin Haberleri Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i ifşa etti! Tek tek sıraladı...
• 23 Mart 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i ifşa etti! Tek tek sıraladı...

Eşi Eser Yenenler'i tiye aldığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berfu Yenenler'in "Evlenmemek İçin 10 Sebep" başlıklı videosu hem güldürdü hem de kadın takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Berfu'nun sıraladığı sebepler ve videoya gelen birbirinden ilginç yorumlar...

• 23 Mart 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...
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2004'te ilk TV tecrübesi olan 'Aliye' dizisinde Özgür karakterini canlandıran, Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yıldızı parlayan Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete de 2021'de dünyaya gelmişti

2Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...

38 yaşındaki oyuncuyla mutlu bir evliliği olan 27 yaşındaki güzel, dün 1.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Evlenmemek İçin 10 Sebep" başlıklı bir video çekti, espri ile karışık Eser'i ifşa etti.

3ERKEKLER HEP Mİ AYNI

"ERKEKLER HEP Mİ AYNI!"

Berfu'nun sosyal medyada gündem olan paylaşımına; "Erkekler hep mi aynı!", "Duygularımın dile gelmiş hali", "Aa aynı benim ev", "Daha 1000 sebep ekleyebilirim", "Çok iyi tespit", "TV kumandası hep onun elindedir 11. şık", "Bunlar gibi daha bir sürü şey", "Çok iyi fazlası var, eksiği yok", "Aynı dertler bizde de", "Ben ikna oldum", "Banyo, çorap olayına kesinlikle katılıyorum" ve "Gerçekten o dolaplar ve çekmeceler neden hiç kapanmaz" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

4İŞTE BERFUNUN 10 MADDESİ...

İŞTE BERFU'NUN 10 MADDESİ...

Köşe başlarında kirli çoraplar bulursunuz.

5Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...

Klozet kapağı hep açık bırakılır.

Dolaplar ve çekmeceler her zaman açıktır.

6Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...

Banyoda yerler daima ıslaktır.

7Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...

Ayna sular içindedir.

Diş macunu hep ortadan sıkılır.

8Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...

Tuvalet her zaman doludur.

Eşiniz size ufacık tektaş alabilir.

9Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...

Dokuz ay taşıdığınız çocuklar, eşinize benzeyebilir.

Kocanız sabah kalkınca böyle uyanabilir.

10Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...
11Berfu Yenenler eşi Eser Yenenleri ifşa etti Tek tek sıraladı...

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