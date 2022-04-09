'Ben ölümüne Galatasaraylıyım' diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor
Bu sezon Süper Lig'de yaptığı çıkışla milli takıma kadar yükselen ve 1,5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede. Daha önce sosyal medya hesabından defalarca Galatasaray tweetleri atan yıldız oyuncunun 'Ölümüne Galatasaray' ifadeleri ise transfere farklı bir boyut kazandırıyor...
Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un arkasında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da idareciler sezon sonunda Kasımpaşa'nın kapısını çalma kararı aldı. İstanbul temsilcisinde bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Umut Bozok için Kasımpaşa'nın planı belli oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Kasımpaşa sezon sonunda Fransız ekibi Lorient'e 1 milyon 500 bin euro ödemesi halinde tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek. İstanbul temsilcisinin Umut Bozok'un satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyuncu için en az 4 katını isteyecek.
Kasımpaşa Kulübü, 2017 yılında Anderlecht'ten Trezeguet'i 500 bin euro karşılığında kiralamıştı. İstanbul temsilcisi, 1 sezon sonra Mısırlı oyuncunun bonservisini 2 milyon euro karşılığında almıştı. Süper Lig ekibi Trezeguet'i Aston Villa'ya 10 milyon euroya satmış ve bu transfer sonrası büyük bir geliri kasasına koymuştu.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. İdman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.