'Ben ölümüne Galatasaraylıyım' diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Kasımpaşa 2018 yılında TJ Teda'dan bedelsiz olarak Mbaye Diagne'yi transfer etmişti. İstanbul ekibi Trezeguet'te olduğu gibi Diagne'yi de büyük bir kar elde ederek sattı. Galatasaray, Senegalli için İstanbul ekibine 13 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.