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Galatasaray'Ben ölümüne Galatasaraylıyım' diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Ben ölümüne Galatasaraylıyım' diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor
• 09 Nisan 2022 - 07:28 • Son Güncelleme:

'Ben ölümüne Galatasaraylıyım' diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı çıkışla milli takıma kadar yükselen ve 1,5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede. Daha önce sosyal medya hesabından defalarca Galatasaray tweetleri atan yıldız oyuncunun 'Ölümüne Galatasaray' ifadeleri ise transfere farklı bir boyut kazandırıyor...

• 09 Nisan 2022 - 07:28 • Son Güncelleme:
1Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor
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Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un arkasında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da idareciler sezon sonunda Kasımpaşa'nın kapısını çalma kararı aldı. İstanbul temsilcisinde bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Umut Bozok için Kasımpaşa'nın planı belli oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon lacivert-beyazlılarda 34 müsabakada şans buldu. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Umut Bozok aynı süreçte takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

3Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

İstanbul temsilcisinin son haftalarda yakaladığı çıkışta başrol oynayan isimler arasında yer alan Umut Bozok'un satın alma opsiyonunun Kasımpaşa tarafından kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki tecrübeli santraforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

4Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Kasımpaşa sezon sonunda Fransız ekibi Lorient'e 1 milyon 500 bin euro ödemesi halinde tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek. İstanbul temsilcisinin Umut Bozok'un satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyuncu için en az 4 katını isteyecek.

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6Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Kasımpaşa Kulübü, 2017 yılında Anderlecht'ten Trezeguet'i 500 bin euro karşılığında kiralamıştı. İstanbul temsilcisi, 1 sezon sonra Mısırlı oyuncunun bonservisini 2 milyon euro karşılığında almıştı. Süper Lig ekibi Trezeguet'i Aston Villa'ya 10 milyon euroya satmış ve bu transfer sonrası büyük bir geliri kasasına koymuştu.

7Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Kasımpaşa 2018 yılında TJ Teda'dan bedelsiz olarak Mbaye Diagne'yi transfer etmişti. İstanbul ekibi Trezeguet'te olduğu gibi Diagne'yi de büyük bir kar elde ederek sattı. Galatasaray, Senegalli için İstanbul ekibine 13 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

8Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

9Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. İdman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

10Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı.

11Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Mustafa Muhammed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı.

12Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisine devam edildi.

13Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

Galatasaraylı futbolcular, cumartesi akşamki antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

14Ben ölümüne Galatasaraylıyım diyor yıldız golcüyü Çebi ve Koç istiyor

 

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