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Galatasaray'Ben olduğum sürece Galatasaray'ın kapısından giremez' demişti! Okan Buruk bombası...
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Ben olduğum sürece Galatasaray'ın kapısından giremez' demişti! Okan Buruk bombası...
• 20 Şubat 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:

'Ben olduğum sürece Galatasaray'ın kapısından giremez' demişti! Okan Buruk bombası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas'ın 'Ben olduğum sürece o Galatasaray'ın kapısından içeri giremez' dediği Okan Buruk'un yeni takım çalıştırma hazırlıklarına başladığı ortaya çıktı.

• 20 Şubat 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...
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Galatasaray’da 23 Şubat Çarşamba günü yer yerinden oynayacak, Başkan Burak Elmas’ın hamlesi, sarı-kırmızılı camiada oldukça tartışma yaratacak.

2Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Milliyet'etn Nevzat Dindar'ın haberine göre; başkan Elmas, üyelerle internet üzerinden bir araya gelerek bilgilendirme yapacak ve son yıllarda yapılan menajer ücretlerini açıklayacak. Sarı-kırmızılılar tarafından menajerlere yapılan yüksek ödemelerle beraber bir oyuncu için birden fazla menajere yapılan ödemeler de anlatılacak.

3Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Galatasaray’da yaklaşan mali kongre öncesi üyeleri bilgilendirmeye devam eden Elmas’ın, bu hafta geniş yankı uyandıracak açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Son yıllarda futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen yüksek rakamların ayrıntılı şekilde üyelerin bilgisine sunulacağı ve birçok karanlık noktanın aydınlatılacağı belirtildi.

4Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Başkan Elmas geçtiğimiz haftalarda, "Üyelerimize söz vermiştim. Geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini, hangi oyuncu için ne kadar komisyon alındığını bütün kamuoyuna açıklayacağım" demişti. Galatasaray Başkanı’nın, kendi dönemindeki transferlerle ilgili belgeleri de Galatasaray Denetleme Kurulu’na sunduğu ifade edilmişti.

5Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıklamış, geçen yıl Galatasaray hiç bildirimde bulunmamıştı.

6Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Sarı-kırmızılılar dışında 15 takım da menajerlere yapılan ödemeler konusunda bir açıklama yapmamış, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, FT Antalya ve Fenerbahçe ise; toplamda 7 milyon 643 bin 12 lira, 3 milyon 898 bin 797 euro ve 76 bin 500 dolar ödediklerini verdiklerini belirtmişti.

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29 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi. Daha önce aldığı birçok teklifi reddeden Okan Buruk yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

8Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Adı kısa süre önce Galatasaray'la da anılan ve Sarı-Kırmızılılardan teklif beklediğini belirten Okan Buruk, başkan Burak Elmas'tan ret yemişti. Süper Lig ekiplerinden teklif bekleyen Okan Buruk'un önceliği İstanbul takımları.

9Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Hatırlanacağı üzere Okan Buruk geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kötü gidişatına değinmiş ve "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

10Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

Öte yandan başkan Burak Elmas, Okan Buruk ismine şiddetle karşı çıkmış ve "2001'de Okan'ın İnter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam" şeklinde konuşmuştu.

11Ben olduğum sürece Galatasarayın kapısından giremez demişti Okan Buruk bombası...

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