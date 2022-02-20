'Ben olduğum sürece Galatasaray'ın kapısından giremez' demişti! Okan Buruk bombası...

Milliyet'etn Nevzat Dindar'ın haberine göre; başkan Elmas, üyelerle internet üzerinden bir araya gelerek bilgilendirme yapacak ve son yıllarda yapılan menajer ücretlerini açıklayacak. Sarı-kırmızılılar tarafından menajerlere yapılan yüksek ödemelerle beraber bir oyuncu için birden fazla menajere yapılan ödemeler de anlatılacak.