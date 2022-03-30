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Beşiktaş'Ben Avrupa'ya gideceğim' deyip imza atmamıştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş'la masaya oturdu
HaberlerBeşiktaş Haberleri 'Ben Avrupa'ya gideceğim' deyip imza atmamıştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş'la masaya oturdu
• 30 Mart 2022 - 08:09 • Son Güncelleme:

'Ben Avrupa'ya gideceğim' deyip imza atmamıştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş'la masaya oturdu

'Ben Avrupa'ya gideceğim' diyerek Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan yetenekli futbolcunun Beşiktaş'la masaya oturduğu, hatta oyuncunun siyah beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

• 30 Mart 2022 - 08:09 • Son Güncelleme:
1Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael futbol felsefesi ve kariyerinin başından beri uyguladığı taktik disipliniyle dikkat çekiyor. 9 Şubat 2021 tarihinde The Athletic’te yayınlanan özel araştırmada Valerien Ismael, futbol felsefesinden ve taktik çalışmalarından özel olarak bahsediyor.

2Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

Fransız çalıştırıcının kariyerini, futbol düşüncelerini ve taktik çalışmalarını tanıtan bu araştırmada ilginç anektodlar dikkat çekiyor. 46 yaşındaki teknik direktörün başarı için ortaya koyduğu formüller, prensipler ve planlar hem kendi ağzından hem de dergide şöyle sıralanıyor:

3Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

- Projem aslında şu: yüksek pres... 90 dakika boyunca pres. Kariyerimin ilk yıllarında takımlarımdan bunu istediğimde 60. dakikadan sonra fiziksel yorgunluk olurdu. Bu konu üzerine çok düşündüm ve çalışma metotlarımı, antrenman stilimi değiştirdim.

4Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

- Çalışmak, antrenman yapmak ve fiziksel olarak diri kalmak bizim oyun planımızın olmazsa olmazı. 3-4-3 ve 3-4-1-2 gibi planlarımız var. Bu biraz rakibe göre de şekilleniyor. Rakip geride savunmada 3 kişiyle mi yoksa 4 kişiyle mi duruyor gibi.

5Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

- Hızlı presle topu rakipten kapmak, hızlı bir geçiş oyunu ve rakibi hazırlıksız yakalamak... Yapmak istediğimiz bu, gole gitmenin en hızlı yolu bu.

6Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

- Hücumlara direkt ve hızlı çıkmak istiyorum. Bir amaç olmalı. Açıkçası bilinçli olmalıyız yani hızlı pres yapmakla bitmiyor. Topu kaptıktan sonra nasıl oynayacağız ve ne yapacağız bunu bilmeliyiz, bilinçli oynamalıyız.

7Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

- Takımımız güçlü olmalı, kaliteden daha önce takım güçlü olmalı. Oyunu güçlü olarak domine etmeliyiz. Bunun için de çok çalışmalıyız.

8Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

The Athletic’te yer alan geniş araştırmada Valerien Ismael’in pres konusundaki hassasiyeti ve çalışmaları da gözler önüne seriliyor. Ismael’in pres konusunda oyuncularına nasıl yaklaştığı kendi sözleriyle paylaşılıyor: “Futbolcularıma her zaman ilk sorduğum soru şudur: Pres nedir? Onların cevabına göre bir plan kurarız. Diyelim ki takım ilk 15 dakikada 1-0 geriye düştü, bundan sonra ne yapacağız, pres nasıl sürecek? Bunlar hep bir süreç. Bütün soruların cevabını bilmeliyiz.

9Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

Topa sahipken nasıl oynayacağız ve topsuz oyunda nasıl oynayacağız, hepsini bilmeliyiz. Bütün takım aynı anda hareket etme özelliğini kazanmalı. Yani bir pres başladığında herkes bir olmalı, presin ne zaman başlayacağını herkes bilmeli. Bu bir süreç, hemen olmuyor. Futbolcularımla tek tek bu konu üzerinde çalışırım.”

10İLK TRANSFER BOMBASI BERKE ÖZER

İLK TRANSFER BOMBASI BERKE ÖZER

Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar Berke Özer'i gündemine aldı.

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Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

12Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer iddiaları da hız kazanmış durumda. Ersin'in O.Lyon başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Transfer iddialarını Başkan Çebi de doğrulamıştı.

13Ben Avrupaya gideceğim deyip imza atmamıştı Yıldız futbolcu Beşiktaşla masaya oturdu

 

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