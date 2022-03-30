'Ben Avrupa'ya gideceğim' deyip imza atmamıştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş'la masaya oturdu
'Ben Avrupa'ya gideceğim' diyerek Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan yetenekli futbolcunun Beşiktaş'la masaya oturduğu, hatta oyuncunun siyah beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael futbol felsefesi ve kariyerinin başından beri uyguladığı taktik disipliniyle dikkat çekiyor. 9 Şubat 2021 tarihinde The Athletic’te yayınlanan özel araştırmada Valerien Ismael, futbol felsefesinden ve taktik çalışmalarından özel olarak bahsediyor.
The Athletic’te yer alan geniş araştırmada Valerien Ismael’in pres konusundaki hassasiyeti ve çalışmaları da gözler önüne seriliyor. Ismael’in pres konusunda oyuncularına nasıl yaklaştığı kendi sözleriyle paylaşılıyor: “Futbolcularıma her zaman ilk sorduğum soru şudur: Pres nedir? Onların cevabına göre bir plan kurarız. Diyelim ki takım ilk 15 dakikada 1-0 geriye düştü, bundan sonra ne yapacağız, pres nasıl sürecek? Bunlar hep bir süreç. Bütün soruların cevabını bilmeliyiz.
Topa sahipken nasıl oynayacağız ve topsuz oyunda nasıl oynayacağız, hepsini bilmeliyiz. Bütün takım aynı anda hareket etme özelliğini kazanmalı. Yani bir pres başladığında herkes bir olmalı, presin ne zaman başlayacağını herkes bilmeli. Bu bir süreç, hemen olmuyor. Futbolcularımla tek tek bu konu üzerinde çalışırım.”
İLK TRANSFER BOMBASI BERKE ÖZER
Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar Berke Özer'i gündemine aldı.
Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer iddiaları da hız kazanmış durumda. Ersin'in O.Lyon başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Transfer iddialarını Başkan Çebi de doğrulamıştı.