'Ben Avrupa'ya gideceğim' deyip imza atmamıştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş'la masaya oturdu

The Athletic’te yer alan geniş araştırmada Valerien Ismael’in pres konusundaki hassasiyeti ve çalışmaları da gözler önüne seriliyor. Ismael’in pres konusunda oyuncularına nasıl yaklaştığı kendi sözleriyle paylaşılıyor: “Futbolcularıma her zaman ilk sorduğum soru şudur: Pres nedir? Onların cevabına göre bir plan kurarız. Diyelim ki takım ilk 15 dakikada 1-0 geriye düştü, bundan sonra ne yapacağız, pres nasıl sürecek? Bunlar hep bir süreç. Bütün soruların cevabını bilmeliyiz.