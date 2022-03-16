Bella Hadid yıllar sonra estetik yaptırdığını itiraf etti!

"HEP YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Hadid, kendisine yöneltilen eleştirilerle yüzleşmenin de bir süper model olarak oldukça zorlu olduğunu dile getirdi. Ünlü isim, “İnsanların her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır ama benim söylemem gereken şu ki, benim sektörümde ve çevremdeki insanlar tarafından hep yanlış anlaşıldım. Adeta sahtekarlık sendromu yaşıyor gibi hissettirildim" dedi.