Bella Hadid yıllar sonra estetik yaptırdığını itiraf etti!
Ünlü model Bella Hadid, bugüne kadar estetik yaptığı iddialarını reddetmişti. Ünlü model yıllar sonra ilk kez yaptığı ve bundan duyduğu pişmanlığı itiraf etti.
Filistin kökenli iş insanı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen Bella Hadid, bugüne kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia etmişti. Genç model, yıllar sonra ilk kez 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.
"HEP YANLIŞ ANLAŞILDIM"
Hadid, kendisine yöneltilen eleştirilerle yüzleşmenin de bir süper model olarak oldukça zorlu olduğunu dile getirdi. Ünlü isim, “İnsanların her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır ama benim söylemem gereken şu ki, benim sektörümde ve çevremdeki insanlar tarafından hep yanlış anlaşıldım. Adeta sahtekarlık sendromu yaşıyor gibi hissettirildim" dedi.
ANNESİ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Bella Hadid'in, henüz 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını itiraf etmesi, annesi Yolanda Hadid'in de çocuk yaştaki kızının estetik operasyon geçirmesine izin vermesi nedeniyle tartışma konusu olmasına yol açtı.