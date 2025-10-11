Belediye ekipleri yol kenarını kazarken buldu! Gizemi çözülemedi, polisler 24 saat nöbet tutuyor
Kaynak : İHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulundu. Belediye ekipleri yol kenarında sulama deposu çalışmaları sırasında yapılan kazılarda keşfetti. Onlarcası bir anda fışkırdı, hiçbirinin gizemi bilinmiyor. Polis ekipleri sabah akşam nöbet tutmaya başladı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere yapılan sulama deposu çalışmalarında keşfetti.
Çalışmalar durduruldu, alan güvenlik şeridiyle korumaya alındı, polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.
Çalışmalar sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki objeler üzerine durum yetkililere bildirilerek çalışmalar durduruldu, alan güvenlik şeridiyle kapatılarak koruma altına alındı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, alanın koruma altına alındığı ve birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.
Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğu ise ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.