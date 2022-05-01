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FenerbahçeBedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor
• 01 Mayıs 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:

Bedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Berisha ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Ali Koç'un aradığı golcüyü İtalya'da bulduğu öğrenildi. Sezon sonunda Serie A devine veda edecek olan 34 yaşındaki forvetin sarı lacivertli kulübe bedavaya imza atacağı bildirildi.

• 01 Mayıs 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
1Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor
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Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti alması beklenen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanmasına başlandı..

2Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Sarı-lacivertliler, yapılacak olan takviyelerle beraber gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefliyor..

3Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Kanarya, gelecek sezon için transferde hata yapmak istemiyor..

4Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Teknik direktör konusunda Jorge Jesus'la sıklaştıran Ali Koç, takımı Portekizli teknik adama emanet etmek istiyor..

5Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası, tecrübeli teknik adama bol alternatifli bir kadro vermek istiyor..

6Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi..

7Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Dries Mertens'le ilgilendiği iddia edildi..

8Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

34 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor..

9Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

İtalyan basınındaki iddialara göre; Mertens'in Napoli'yle 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu bulunsa da Belçikalı yıldızla maaş konusunda hala anlaşma sağlanamadı..

10Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Belçikalı yıldızın yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi..

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Bu sezon Napoli'de 34 maça çıkan Mertens 13 gol 2 asistlik performans ortaya koydu..

12Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Mertens'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirtiliyor..

13Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Belçika Milli Takımı ile 103 maça çıkan tecrübeli hücum oyuncusu, 21 gol atma başarısı gösterdi..

14Bedava ama çok tartışılacak Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

 

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