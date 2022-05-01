• 01 Mayıs 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
Bedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor
Berisha ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Ali Koç'un aradığı golcüyü İtalya'da bulduğu öğrenildi. Sezon sonunda Serie A devine veda edecek olan 34 yaşındaki forvetin sarı lacivertli kulübe bedavaya imza atacağı bildirildi.
• 01 Mayıs 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti alması beklenen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanmasına başlandı..
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Teknik direktör konusunda Jorge Jesus'la sıklaştıran Ali Koç, takımı Portekizli teknik adama emanet etmek istiyor..
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