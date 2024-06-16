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Bayramın ilk günü İstanbul boş kaldı! İşte son durum

Kurban Bayramı'nın 1. gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 kara yolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

• 16 Haziran 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
1 Bayramın ilk günü İstanbul boş kaldı İşte son durum

Bayram tatilinin 9 gün olması yönünde alınan karar sonrası tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u terk etti.

2 Bayramın ilk günü İstanbul boş kaldı İşte son durum

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 10 olarak ölçümlendi.

3 Bayramın ilk günü İstanbul boş kaldı İşte son durum

Anadolu Yakası Maltepe-Kadıköy E-5 kara yolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.

4 Bayramın ilk günü İstanbul boş kaldı İşte son durum

Bodrum’da Kurban Bayramı tatili öncesi araç yoğunluğu yaşandı. İlçeye son 48 saat içerisinde 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Bitez Kavşağı’ndan, Turgutreis yönüne giden yolda trafik durma noktasına geldi.

5 Bayramın ilk günü İstanbul boş kaldı İşte son durum

Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yaklaşık 2 kilometrelik yol 40 dakikada aşıldı. Polis ve jandarma ekipleri, trafiği akıcı hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

6 Bayramın ilk günü İstanbul boş kaldı İşte son durum

İlçede hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 25 derecelerde seyretti. Yarın itibarıyla ilçedeki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.