Bayramdan önce bitti: Kastamonu'da herkesin gözü orada kaldı
Kastamonu'da her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'nin kış mevsiminde yaşanan heyelanlar sebebiyle bozulan yolu ekiplerin çalışmasıyla onarılarak, Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır hale getirildi.
Kastamonu İl Özel İdaresi, kentin doğa turizminde öne çıkan değerlerinden Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Ilıca Şelalesi ve Valla Kanyonu yolunda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Doğa tutkunları ile bayram tatili dolayısıyla memleketine gelen vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği bölgede, ulaşımın kesintisiz sağlanması ve can güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için ekipler tarafından çalışma yapıldı. Kış mevsiminde yaşanan heyelanlar nedeniyle zarar gören yol, Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla Ramazan Bayramı'na hazır hale getirildi.
Çalışmalarla ilgili Kastamonu İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin söz konusu doğa alanlarına güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi amacıyla tüm önlemler alınmıştır. Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi ve Valla Kanyonu yolu, bayram süresince araç trafiğine açık ve güvenlidir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin, gurbetçilerimizin ve misafirlerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlar; sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.
Pınarbaşı ilçesine bağlı Ilıca Köyü Muhtarı Mehmet Arı ekiplere teşekkür ederek, "Kış mevsiminden kaynaklı bozulan turizm yolumuzda özellikle şu anda çalışma yapıyoruz. Çalışmalar için İl Özel İdaremize teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımız, Sayın Valimize, Genel Sekreterimize gönülden minnettarız. Onlardan Allah razı olsun bizlere bu hizmetleri sundukları için. Yolumuzu Ramazan Bayramı'nda köyümüze, ilçemize gelen turistlere ve vatandaşlara daha güvenlikli olması için yolda çalışmalar yapılıyor. Her zaman halkımızın güvenliğini düşündüğümüz için, yolumuzun daha iyi hale getirilmesi için her zaman elimizden geleni yapacağız. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı Ramazan Bayramı diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.