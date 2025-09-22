GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBayburt'ta kar yağışı ve fırtına yaylalarda etkili oldu! Çoban sürüsüyle mahsur kaldı
HaberlerGündem Haberleri Bayburt'ta kar yağışı ve fırtına yaylalarda etkili oldu! Çoban sürüsüyle mahsur kaldı

Bayburt'ta kar yağışı ve fırtına yaylalarda etkili oldu! Çoban sürüsüyle mahsur kaldı

22.09.2025 - 10:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak : BAYBURT (İHA) -

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası'nda bir çoban sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. Aniden bastıran kar karşısında sürüsüyle ilerlemekte güçlük çoban, bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

1Bayburt'ta kar yağışı ve fırtına yaylalarda etkili oldu! Çoban sürüsüyle mahsur kaldı

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu yaylada çobanın mahsur kaldığını öğrenen Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

2Bayburt'ta kar yağışı ve fırtına yaylalarda etkili oldu! Çoban sürüsüyle mahsur kaldı

İhbar üzerine hemen harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak, yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, fırtına nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, çoban sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

3Bayburt'ta kar yağışı ve fırtına yaylalarda etkili oldu! Çoban sürüsüyle mahsur kaldı

Yol güzergahını ekiplere tarif ederek çalışmalara destek veren Karaaslan, "Şu an 3 bin rakımda bulunan Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası'ndayız. Bir çoban yaylada sürüsüyle birlikte mahsur kaldı.

4Bayburt'ta kar yağışı ve fırtına yaylalarda etkili oldu! Çoban sürüsüyle mahsur kaldı

İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine şu an geldi, çalışmaya başladı. Bölgede kar bir hayli fazla" şeklinde konuştu.