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Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

22.07.2025 - 09:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak : BAYBURT (İHA) -

Bayburt'ta 4 defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren berber Yalçın Akdeniz, istediği puanı bir türlü tutturamadı. Hayallerine giden yolda ümitlerini kaybetmeyen Bayburtlu berber 5'inci defa girdiği sınava annesinin okunmuş suyuyla gitti. Yalçın Akdeniz'e kendisine umut olan okunmuş su ile ilgili şöyle konuştu, 'İlk denemelerimde bu kadar ciddiye almamıştım. Ciddiye alınca, konulara ve sorulara biraz bakınca yapılabiliyor. Tabii annemin okunmuş suyu biraz içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum, çalışmadan hiçbir şey başarılamaz' 

1Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

Bayburt’ta berberlik yaparak geçimini sağlayan Yalçın Akdeniz, daha önce 4 kere katıldığı ancak başarılı olamadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), bu yıl beşinci kez girdi. Akdeniz, annesinin ayet ve sureler okuyarak hazırladığı okunmuş suyla sınava gittiğini ve bunun kendisine manevi destek sağladığını belirtti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hedeflediği puana ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi alanı öğrencisi olmayı istiyor, bu bölüme yerleşmeyi umut ediyor.

2Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumlarına annesinin okunmuş suyuyla giden Akdeniz, sınav öncesinde "Annemin okunmuş suyuyla geldim. Bu sefer başaracağım. Bu sene sınava tam beşinci kez gireceğim. Allah izin, fırsat verirse Spor Yönetimini kazanacağım" ifadelerini kullanmış, kullandığı sözlerle akıllara kazınmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akdeniz, annesinin okunmuş suyuyla beşinci defa girdiği sınavda başarıyı yakaladı.

3Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

Annesinin dualarına inandığını ve sınav günü manevi olarak daha güçlü hissettiğini söyleyen Akdeniz, " Bu sene beşinci kez YKS’ye girdim. Sınava annemin okunmuş suyuyla gittim. Çok şükür okunmuş su bu yıl beni rahatlattı.

4Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

Annemin duaları yetti. Aldığım puan Spor Yönetimi bölümü için yeterli oldu. Tercihler açıklandığında bu bölüme yerleşmeyi umut ediyorum. Bu sefer çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah nasip olursa, annemin okunmuş suyunun kerametini göreceğiz" dedi.

5Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

Akdeniz, başarının yalnızca maneviyata değil, düzenli çalışmaya da bağlı olduğunu vurgulayarak, "İşten fırsat buldukça ders çalışmaya gayret gösterdim. Kitaplar aldım, soru çözdüm.

6Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

Soru çözme tecrübem gelişti, bu tecrübe güzeldi. Önceki dört sınavda o kadar çok soru gördüm ki soru okuma ve çözme yöntemim gelişti. Başarının sırrı çalışmaktır. İlk denemelerimde bu kadar ciddiye almamıştım. Ciddiye alınca, konulara ve sorulara biraz bakınca yapılabiliyor. Tabii annemin okunmuş suyu biraz içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum, çalışmadan hiçbir şey başarılamaz. Önemli olan tek şey çalışmakmış" ifadelerini kullandı.

7Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

Dört kez başarısızlıkla sonuçlanan sınav macerasının ardından beşinci denemesinde hem annesinin duaları hem de kendi emeğiyle başarıya ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi bölümüne yerleşerek yıllardır süren mücadelesini sonlandırmayı hedefliyor.