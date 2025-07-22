Bayburtlu berber 4 defa YKS'ye girdi ama başaramadı! Annesinin okunmuş suyu ona umut oldu

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Soru çözme tecrübem gelişti, bu tecrübe güzeldi. Önceki dört sınavda o kadar çok soru gördüm ki soru okuma ve çözme yöntemim gelişti. Başarının sırrı çalışmaktır. İlk denemelerimde bu kadar ciddiye almamıştım. Ciddiye alınca, konulara ve sorulara biraz bakınca yapılabiliyor. Tabii annemin okunmuş suyu biraz içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum, çalışmadan hiçbir şey başarılamaz. Önemli olan tek şey çalışmakmış" ifadelerini kullandı.