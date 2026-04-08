Bayburt için peş peşe uyarılar! Üreticilere kar, çığ ve zirai don alarmı

1

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre Bayburt’ta havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmasının beklendiği değerlendirmede, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlar için çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunuldu.