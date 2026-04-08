Bayburt için peş peşe uyarılar! Üreticilere kar, çığ ve zirai don alarmı
Bayburt’ta bugünden itibaren 4 gün etkili olması beklenen zirai don riskine karşı uyarı yapıldı. Üreticiler ve çiftçiler başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre Bayburt’ta havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmasının beklendiği değerlendirmede, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlar için çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunuldu.
Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7-11 Nisan tarihleri arasında ilçede zirai don riskinin bulunduğu belirtilerek, üreticilerden ürün kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaları istendi. Açıklamada, don zararına maruz kalan üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine, sigortalı üreticilerin ise TARSİM’e başvurmaları gerektiği kaydedildi.
Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yaptığı bilgilendirmede, zirai don riskine karşı başta üreticiler ve çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.