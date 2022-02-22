• 22 Şubat 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı! İşte Beşiktaş'ın ses getirecek yeni golcüsü
Batshuayi'den beklenen verimi alamayan, Güven Yalçın ile henüz anlaşamayan Beşiktaş yönetimi forvet hattında yılın bombasını patlatmak üzere. Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes'ten Süper Lig'de gol kralı olan santrafor için görüşmelere başladı.
• 22 Şubat 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'de Altay'ı yenerek nefes alan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli seri galibiyetlerle sezonu en iyi noktada bitirmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Önceki gün öğlen Karagümrük- Sivas maçını yerinde takip eden Karaveli, sonrasında Kadıköy'de F.Bahçe-Hatay maçını izledi.
3
4
5
Yeni sezon için transfer çalışmalarının ilk adımını Gedson Fernandes ile atan Beşiktaş, santrfor ve sol kanat için de kolları sıvadı.
6
Bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kartal, yeni sezonda nokta atışı yapmak istiyor. Pivot santrforları değerlendirmeye alan yönetim, ilk sıraya Alexander Sörloth'u yazdı.
7
9
10
12
13