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BeşiktaşBatshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı! İşte Beşiktaş'ın ses getirecek yeni golcüsü
HaberlerBeşiktaş Haberleri Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı! İşte Beşiktaş'ın ses getirecek yeni golcüsü
• 22 Şubat 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:

Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı! İşte Beşiktaş'ın ses getirecek yeni golcüsü

Batshuayi'den beklenen verimi alamayan, Güven Yalçın ile henüz anlaşamayan Beşiktaş yönetimi forvet hattında yılın bombasını patlatmak üzere. Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes'ten Süper Lig'de gol kralı olan santrafor için görüşmelere başladı.

• 22 Şubat 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
1Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü
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Süper Lig'de Altay'ı yenerek nefes alan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli seri galibiyetlerle sezonu en iyi noktada bitirmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Önceki gün öğlen Karagümrük- Sivas maçını yerinde takip eden Karaveli, sonrasında Kadıköy'de F.Bahçe-Hatay maçını izledi.

2Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Bu hafta Sivas deplasmanına gidecek olan Kara Kartal, sonrasında Başakşehir ile karşılaşacak. 19 Mart'taki Hatay müsabakası sonrasında ise Trabzon deplasmanına çıkacak olan siyahbeyazlılarda teknik heyet, bu 4 maçta en az 10 puan çıkarmak için analizlerine başladı.

3Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Sakatlıklarla boğuşan Georges-Kevin N'koudou sonunda geri dönüş hazırlıklarına başladı. 27 yaşındaki Fransız futbolcu, son olarak 3 aralık 2021'de Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı.

4Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

2.5 aydır sahalardan uzak kalan N'Koudou'nun mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağı, 14 Mart'taki Galatasaray derbisine yetişebileceği belirtildi.

5Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Yeni sezon için transfer çalışmalarının ilk adımını Gedson Fernandes ile atan Beşiktaş, santrfor ve sol kanat için de kolları sıvadı.

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Bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kartal, yeni sezonda nokta atışı yapmak istiyor. Pivot santrforları değerlendirmeye alan yönetim, ilk sıraya Alexander Sörloth'u yazdı.

7Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen hatta temsilcileriyle İstanbul'da uzun süre görüşme yapılarak belirli bir aşamaya gelinen Sörloth için siyah-beyazlılar artık daha ciddi.

8Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Leipzig istediği verimi alamayınca oyuncuyu Real Sociedad'a kiralarken, İspanyol kulübü de gelecek yıl Norveçli'yle devam etmeyi düşünmüyor.

9Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Bu sezon 29 resmi maça çıkıp sadece 5 gol bulan 26 yaşındaki forvetin sezon sonunda Leipzig'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Kartal oyuncu için iki teklif hazırladı.

10Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Leipzig'in sadece satış kararı alması halinde ise daha düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek. Bu noktada yönetim Gedson transferindeki gibi bir sonraki satıştan pay da dahil farklı bonusları da masaya koyacak.

11Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Trabzonspor geçen sezon başında crystal palace ile birlikte leipzig'e sattığı alexander sörloth'tan 10 milyon euro kazanmıştı.

12Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Bordo-mavililer, sözleşmeye de "Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" maddesi koydurdu.

13Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

Ancak Trabzon, Sörloth'u almak istemezse veya talip olup anlaşamazsa Beşiktaş için hiçbir engel yok.

14Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı İşte Beşiktaşın ses getirecek yeni golcüsü

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