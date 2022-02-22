Batshuayi iç açmadı Güven Yalçın imza atmadı! İşte Beşiktaş'ın ses getirecek yeni golcüsü

İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Leipzig'in sadece satış kararı alması halinde ise daha düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek. Bu noktada yönetim Gedson transferindeki gibi bir sonraki satıştan pay da dahil farklı bonusları da masaya koyacak.