Batman'ın doğa harikası Kınalı vadisi turizme kazandırılıyor

Batman ve çevre illerden yaz aylarında artan sıcak havalarda yeşil alanı, buz gibi suyu ve boyları 50 metreyi aşan tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde geçirmek isteyen piknikçilerin ve doğa sevenlerin uğrak noktası olan Kınalı Vadisi'nde ilçe özel idaresi tarafında yürütülen çalışmalar dahilinde oturma alanları, tuvalet, yol düzenlemesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı.