Batman'da 4 aileyle başladı, şimdi 400 hane para basıyor! İlk hasat başladı, 81 ile satacaklar
Batman’ın Sason ilçesinde heyecanla beklenen ilk hasat sezonu başladı. Yaklaşık 20 yıl önce sadece 4 aileyle başlayan üretim, zamanla büyük bir gelişim göstererek bugün 400 haneye ulaştı. Bölgenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan bu ürün, Sason’un başlıca gelir kaynağı olarak dikkat çekiyor. Üretilen ürünler, Türkiye’nin 81 iline dağıtılarak geniş bir pazara erişim sağlıyor. Bu başarı hikayesi, hem bölge kalkınmasına hem de yerel üreticilerin refahına önemli katkılar sunuyor.
• 22 Mayıs 2025 - 16:32 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2025 - 16:32 • Son Güncelleme: