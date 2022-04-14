Başkan Ali Koç'un kararı Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek! İsmail Kartal'dan müthiş performans... Emre Belözoğlu, Vitor Pereiira, Löw...
Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi geçen günlerden sonra son 8 maçının 7'sini kazanan ve Konyaspor'u geçerek ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de sezon sonu başkan Ali Koç'u zorlu bir karar bekliyor. Büyük umutlarla seçildiği başkanlık koltuğunda 4. sezonunu kupasız geçen Ali Koç teknik direktörlük görevi için nasıl bir karar verecek?
Süper Lig'de son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrılarak Konyaspor'u geride bırakan ve lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'de sezon bitimi kritik bir karar verilecek.
Haziran 2018'de efsane başkan Aziz Yıldırım'ı ezici bir üstünlükle geçerek başkan seçilen Ali Koç, 4 sezonda futbol takımıyla hiçbir şey kazanamadı. Koç'un değiştirdiği teknik adamlar ve sportif direktörler, yapılan transferler beklenen ve özlenen başarıyı getirmedi. Fenerbahçe'nin önünde yine kritik bir teknik direktör kararı var. Peki Ali Koç bundan sonra ne yapacak?
EMRE BELÖZOĞLU TEK MAÇTAN GÖNDERİLMİŞTİ
Geçen sezon Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevini bırakıp saha kenarına inen Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe iyi bir performans sergilemiş, şampiyonluk kıl payı kaçmıştı. Sezon sonunda çoğu Fenerbahçeli, teknik direktör Emre Belözoğlu liderliğinde güzel günlerin hayalini kurarken Ali Koç yönetimi, genç teknik adamla yolları ayırmayı tercih etti.
PEREIRA GELDİ, BEKLENEN OLMADI
Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıktan sonra uzun müddet teknik direktör arayan Fenerbahçe, eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Sarı-lacivertli takıma 'Yarım kalmış işim var' diyerek gelen Portekizli teknik adam yarım kalan işini tamamlayamadan, ligin ilk yarısını dahi tamamlayamadan takımdan gönderildi.
BAŞAKŞEHİR'E GİDEN EMRE BELÖZOĞLU'DAN PİŞMAN EDEN PERFORMANS
Sezona çok kötü giren Başakşehir'de Aykut Kocaman ile yollar 8. hafta sonunda ayrıldı. Emre Belözoğlu, Başakşehir'deki görevine Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri maçla başladı. Aykut Kocaman yönetiminde çıkılan ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen Başakşehir, 15. sıraya kadar gerilemişti.
PEREIRA SONRASI İSMAİL KARTAL = LİDER
Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve uzun bir süre teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, 21. haftadaki Antalyaspor maçına İsmail Kartal yönetiminde çıktı. Takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal, 12 haftalık döneme bakıldığında Fenerbahçe'yi lig lideri konumuna getirdi.
EN YÜKSEK PUAN ORTAMALASINA SAHİP HOCA
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli takımın başında 46 maça çıkan Kartal, 101 puan toplamayı başardı ve 2.2'lik puan ortalaması tutturdu.
İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILACAK MI? JOACHIM LÖW VE JORGE JESUS KONUŞULUYOR...
Kısa zamanda Fenerbahçe'ye büyük katkı veren İsmail Kartal, her maç ve galibiyet sonrası basın toplantısında sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı, gelecek ünlü teknik adamın yanında çalışıp çalışmayacağı yönünde sorulara yanıt vermek zorunda kalıyor.
İsmail Kartal'ın göreve getirildiği açıklamada "Öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir." ifadeleri kullanıldığı için İsmail Kartal'a 'geçiçi' teknik direktör gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarıyla uzun zamandır konuşulduğu gibi Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus. Son dönemde çıkan haberlerde Löw ihtimalinin azaldığından, Jorge Jesus ihtimalinin ise giderek arttığından bahsediliyor. Bu iki teknik adam da İsmail Kartal'ın aldığından kat kat fazla maaş alacak ve yüksek bedelli transfer yatırımı isteyecekler. Kartal ise şu ana kadar yaptığı gibi elindeki malzemeden en iyiyi çıkarmayı başardı. Hem de en önemli iki yıldızı kadro dışı bırakarak...
"Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Bu nasip kısmet. Sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi elimden gelen en iyi şekilde yapacağım ondan sonrası ne olur bilemem." şeklinde konuşan Kartal, bir gazetecinin 'İkinci adam olmam' sözlerini hatırlatması üzerine; "Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. 'Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam' dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar." diye konuşmuştu.