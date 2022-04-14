Başkan Ali Koç'un kararı Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek! İsmail Kartal'dan müthiş performans... Emre Belözoğlu, Vitor Pereiira, Löw...

"Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Bu nasip kısmet. Sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi elimden gelen en iyi şekilde yapacağım ondan sonrası ne olur bilemem." şeklinde konuşan Kartal, bir gazetecinin 'İkinci adam olmam' sözlerini hatırlatması üzerine; "Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. 'Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam' dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar." diye konuşmuştu.