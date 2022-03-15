Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı

Birçok şart öne sürebilir, biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir ancak ısrarla bir şeyin üstünde durmak istiyoruz. Diğerleri hepsi hallolur. Herkes Galatasaray'da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak. Onları kendi evlamız gibi görüyoruz. Onlar da Galatasaray'ı kendi aileleri gibi görmelidir" ifadelerini kullanmıştı.