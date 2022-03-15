Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayBartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı
HaberlerGalatasaray Haberleri Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı
• 15 Mart 2022 - 17:41 • Son Güncelleme:

Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı

Galatasaray cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu 'Vole' programında genç yetenek Bartuğ Elmaz hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Karakullukçu, Marsilya'nın Burak Elmas'a yaptığı teklifi açıkladı.

• 15 Mart 2022 - 17:41 • Son Güncelleme:
1Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı
ABONE OL

Galatasaray'ın 19 yaşındaki ön liberosu Bartuğ Elmaz'la ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme getirildi. Vole'de konuşan Uğur Karakullukçu, Bartuğ Elmaz için Marsilya'nın yaptığı teklifi ve daha sonra yaşananları anlattı.

2Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bartuğ Elmaz ile yeni kontrat için masaya oturmuş ancak 19 yaşındaki futbolcu buna yanaşmamıştı. Burak Elmas ve yönetimin bizzat görüşmeler yaptığı Bartuğ Elmaz, Sarı-Kırmızılıların yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti

3Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Yaşanan bu sürecin ardından Marsilya ile anlaşan ve yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere Fransız deviyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı haberleri manşetleri süsleyen Bartuğ Elmaz, Galatasaray yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

4Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Tüm bunların üzerine ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Bartuğ Elmaz transferi için çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Karakullukçu, Marsilya'nın 19 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda değil ara transfer döneminde kadrosuna katabilmek adına Galatasaray'a 1 milyon euro teklif ettiğini ancak Sarı-Kırmızılıların bu teklifi geri çevirdiğini öne sürdü.

5Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Galatasaray'ın bu cevabı karşısında Marsilya'nın da şaşırdığını dile getiren Karakullukçu, bunun üzerine Fransız devinin Bartuğ Elmaz ile yeni sezon için sözleşme imzaladığını dile getirdi. Uğur Karakullukçu sözlerinin devamında "Şimdi kadro dışı bıraktılar çocuğu! O zaman neden oynatmıyorsun? Ya sözleşme yap ya da ver 1 milyon euroya..." ifadelerini kullandı.

6Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Burak Elmas daha önce Bartuğ Elmaz'la ilgili yaptığı açıklamada, "Bartuğ ile ilgili ben ailesiyle ve menajeriyle şahsen görüştüm. Hocamızla (Fatih Terim) görüştü. Biz Bartuğ'un Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Bartuğ'a yurtdışına her zaman gidebileceğini ama asıl önemlisinin yurtdışından döndüğü vakit bir camiaya ait olup olmadığını kendisine anlattım

7Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Dönüp dolaşacağın yer ülken. Gelecek için camia aidiyeti çok önemli. Menajeriyle de konuşuyoruz. Menajerinin de burada etkili olduğunu düşünüyorum. Bartuğ bizim yetiştirdiğimiz, Galatasaray'ın ciddi emek verdiği bir oyuncu.

8Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Burada bizim için en önemli şey bu genç oyuncumuzu kimsenin yıpratmaması. Arkadaşımızı koruyarak en doğru kararı vermesini sağlamak istiyoruz. Kendisi burasının bir parçası olmak istiyorsa kendi tercihi olacak. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

9Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Dönemin teknik direktörü Fatih Terim ise "Bartuğ ve ailesini kendi ailemiz gibi görüyoruz. Her zaman da öyle gördük. Sayın Başkanımız onlarla konuştu. Çocuğumuz diye biliyoruz ama bizim çocuğumuz demek onları ikinci plana atacağız manasında değil.

10Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

Birçok şart öne sürebilir, biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir ancak ısrarla bir şeyin üstünde durmak istiyoruz. Diğerleri hepsi hallolur. Herkes Galatasaray'da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak. Onları kendi evlamız gibi görüyoruz. Onlar da Galatasaray'ı kendi aileleri gibi görmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

11Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmasın cevabına şaşırdı kaldı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı

    Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı

    Erman Toroğlu'nun sorusu Burak Elmas cephesinde deprem etkisi yarattı! 11 milyon euro'luk kazık...

    Erman Toroğlu'nun sorusu Burak Elmas cephesinde deprem etkisi yarattı! 11 milyon euro'luk kazık...

    Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!

    Dünkü derbiden sonra acil toplantı ve Ahmet Nur Çebi'den 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktör' kararı!

    Ne Feghouli, ne Marcao, ne Kerem... Galatasaray'ın gizli liderini açıkladı

    Ne Feghouli, ne Marcao, ne Kerem... Galatasaray'ın gizli liderini açıkladı