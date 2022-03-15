Bartuğ Elmaz skandalı ortaya çıktı Marsilya Burak Elmas'ın cevabına şaşırdı kaldı
Galatasaray cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu 'Vole' programında genç yetenek Bartuğ Elmaz hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Karakullukçu, Marsilya'nın Burak Elmas'a yaptığı teklifi açıkladı.
Galatasaray'ın 19 yaşındaki ön liberosu Bartuğ Elmaz'la ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme getirildi. Vole'de konuşan Uğur Karakullukçu, Bartuğ Elmaz için Marsilya'nın yaptığı teklifi ve daha sonra yaşananları anlattı.
Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bartuğ Elmaz ile yeni kontrat için masaya oturmuş ancak 19 yaşındaki futbolcu buna yanaşmamıştı. Burak Elmas ve yönetimin bizzat görüşmeler yaptığı Bartuğ Elmaz, Sarı-Kırmızılıların yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti
Tüm bunların üzerine ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Bartuğ Elmaz transferi için çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Karakullukçu, Marsilya'nın 19 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda değil ara transfer döneminde kadrosuna katabilmek adına Galatasaray'a 1 milyon euro teklif ettiğini ancak Sarı-Kırmızılıların bu teklifi geri çevirdiğini öne sürdü.
Galatasaray'ın bu cevabı karşısında Marsilya'nın da şaşırdığını dile getiren Karakullukçu, bunun üzerine Fransız devinin Bartuğ Elmaz ile yeni sezon için sözleşme imzaladığını dile getirdi. Uğur Karakullukçu sözlerinin devamında "Şimdi kadro dışı bıraktılar çocuğu! O zaman neden oynatmıyorsun? Ya sözleşme yap ya da ver 1 milyon euroya..." ifadelerini kullandı.
Burak Elmas daha önce Bartuğ Elmaz'la ilgili yaptığı açıklamada, "Bartuğ ile ilgili ben ailesiyle ve menajeriyle şahsen görüştüm. Hocamızla (Fatih Terim) görüştü. Biz Bartuğ'un Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Bartuğ'a yurtdışına her zaman gidebileceğini ama asıl önemlisinin yurtdışından döndüğü vakit bir camiaya ait olup olmadığını kendisine anlattım
Birçok şart öne sürebilir, biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir ancak ısrarla bir şeyin üstünde durmak istiyoruz. Diğerleri hepsi hallolur. Herkes Galatasaray'da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak. Onları kendi evlamız gibi görüyoruz. Onlar da Galatasaray'ı kendi aileleri gibi görmelidir" ifadelerini kullanmıştı.