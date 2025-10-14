Bartın'da deniz alarmı: Sahil kırmızıya boyandı

3

Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtınanın oluşturduğu dalgalar ise denizdeki çöpleri karaya taşıdı. İnkumu sahili dalgaların taşıdığı ağaç kütükleri ve dal parçaları, evsel arıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Sahile vuran çöpler arasında, tıbbi atıkların da yer alması dikkat çekti. Sahildre, şırınga, iğne uçları, ilaç şişeleri ile ilaç tüpü, mini boyuttaki serum şişesi gibi tıbbi atıklar ise görenleri korkuttu.