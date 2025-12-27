Bartın'da aniden bastıran kar 1 metreyi aştı

1

Bartın'da kent merkezinde, köylerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi ve yakın köylerde dolu ve karla karışık yağmur şeklideki yağışlarla, yollar kısa süreliğine beyaza büründü.