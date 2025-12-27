Bartın'da aniden bastıran kar 1 metreyi aştı
Bartın'da aniden bastıran kar ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, bir cenaze ise yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle defnedildi.
Bartın'da kent merkezinde, köylerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi ve yakın köylerde dolu ve karla karışık yağmur şeklideki yağışlarla, yollar kısa süreliğine beyaza büründü.
Yağışların ardından açan güneş ile kar erirken yaşam normale döndü. İl merkezine, Ulus ilçesine bağlı yüksek belde ve köylerde ise yoğun kar yağışı ise etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı köylerde 25 santimetreyi, bazı bölgelerde ise 1 metreyi geçti.
Cenazeyi güçlükle defnettiler
Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde ise bir cenaze, yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle defnedildi. Cenaze öncesi karla kaplı yollar iş makineleri tarafından açılırken, devam eden yağış ve tipi nedeniyle yollar yeniden kapandı.
Cenazeye katılmak isteyenlerin bazılarının araçları yolda kaldı. Köylülerin ve diğer sürücülerin yardımıyla vatandaşlar cenazeye katılabildi.
Köy yolları kısa süreliğine ulaşıma kapandı
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kırsal bölgelerde yollar ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında ve köy içlerinde il özel idaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Karla ekiplerinin başarılı mücadelesi ile yollar yeniden ulaşıma açıldı
Karayolları da zaman zaman ulaşıma kapanıyor
Bartın-Zonguldak ve Bartın Karabük karayollarının yüksek kesimlerinde ise devam yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlanırken, zaman zaman ulaşıma kapanan karayollarında ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi