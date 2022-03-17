Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi! Burak Elmas veto etti

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, iki oyuncunun Galatasaray taraftarı için önemine vurgu yaparak, "Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz. Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum." ifadelerini kullandı.