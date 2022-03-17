Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi! Burak Elmas veto etti
Galatasaray'a 6,5 milyon euro gibi bir rakama transfer olmasına rağmen, şu ana kadar kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve taraftarları hayal kırıklığına uğratan tecrübeli futbolcu için 10 milyon euro'luk teklif geldi ama...
Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Nef'in davetlisi olarak Barcelona maçına gelecek.
Barcelona'nın 2017-2020 yılları arasında, Galatasaray'ın ise 2016'dan bu yana sponsorluğunu sürdüren Nef'ten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılardan önce İspanyol devinin formasını giyen yıldız oyuncuların, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak rövanş maçında tribünde olacakları belirtildi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, iki oyuncunun Galatasaray taraftarı için önemine vurgu yaparak, "Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz. Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Barcelona müsabakasının taktik çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.
İdmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da saha kenarından takip etti.
Star Gazetesi'nin haberine göre, Alexandru Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria'dan oyuncuya gelen teklifin doğru olduğunu ifade etmişti. Lâkin Galatasaray'ın gelen transfer teklifini reddettiği belirtildi. Cicaldou bu sezon başında sarı kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.