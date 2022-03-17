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GalatasarayBarcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi! Burak Elmas veto etti
HaberlerGalatasaray Haberleri Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi! Burak Elmas veto etti
• 17 Mart 2022 - 01:12 • Son Güncelleme:

Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi! Burak Elmas veto etti

Galatasaray'a 6,5 milyon euro gibi bir rakama transfer olmasına rağmen, şu ana kadar kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve taraftarları hayal kırıklığına uğratan tecrübeli futbolcu için 10 milyon euro'luk teklif geldi ama...

• 17 Mart 2022 - 01:12 • Son Güncelleme:
1Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti
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Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Nef'in davetlisi olarak Barcelona maçına gelecek.

2Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Barcelona'nın 2017-2020 yılları arasında, Galatasaray'ın ise 2016'dan bu yana sponsorluğunu sürdüren Nef'ten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılardan önce İspanyol devinin formasını giyen yıldız oyuncuların, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak rövanş maçında tribünde olacakları belirtildi.

3Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, iki oyuncunun Galatasaray taraftarı için önemine vurgu yaparak, "Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz. Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

4Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

5Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Barcelona müsabakasının taktik çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.

6Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan ile ateş olduğu için durumu henüz netleşmeyen Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlıktan çıkan kaleci Fernando Muslera ise takımdan farklı bir sahada çalışmalarını sürdürdü.

7Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

İdmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da saha kenarından takip etti.

8Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Burak Elmas, bir gazetecinin yerlerin kaygan olduğu yönündeki uyarısına 'Ayağımı kaydırmaya çalışan çok kişi var, şu zamana kadar kaymadı' şeklinde esprili bir yanıt verdi.

9Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen Alexandru Cicaldau için İtalya Seri A ekibi Sampdoria devre girmişti. İtalyan kulüp Alexandru Cicaldau için cim-bom'a 10 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. İtalya basınının iddiasına göre Galatasaray, çizme ekibinin teklifini kabul etmedi.

10Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Star Gazetesi'nin haberine göre, Alexandru Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria'dan oyuncuya gelen teklifin doğru olduğunu ifade etmişti. Lâkin Galatasaray'ın gelen transfer teklifini reddettiği belirtildi. Cicaldou bu sezon başında sarı kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

11Barcelona maçı öncesi sadece taraftarların canını sıkan transfer gelişmesi Burak Elmas veto etti

Bu sezon Galatasaray ile 33 maça çıkan Alexandru Cicaldau, Süper Lig'de 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Romanyalı yıldız 1 gol atma başarısı gösterdi.

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