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GalatasarayBarcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...
• 16 Mart 2022 - 11:37 • Son Güncelleme:

Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

Barcelona maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve takımın son durumu hakkında önemli bilgiler veren İspanyol teknik adam Domenec Torrent kadro dışı bıraktığı 2 futbolcuyu açıkladı.

• 16 Mart 2022 - 11:37 • Son Güncelleme:
1Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

2İşte Torrentin açıklamaları:

İşte Torrent'in açıklamaları:

Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır ve bu Beşiktaş maçıydı. Eğer Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık 'Daha iyi bir takımla onlara karşı neden çıkmadınız' diye bana sorardınız.

3Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

Dün yenileme idmanıydı. Bugün bütün takım birlikte idmana çıkacak. Normal bir hafta değildi, oyuncular Beşiktaş maçında yorgundu. Barcelona maçından sonra İzmir'de antrenman yaptık. Ne oldu? Pazar geldik, pazartesi maça çıktık.

4Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

Oyuncular fizik olarak çok çalıştılar, çok büyük efor harcadılar. Perşembe günü de 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra da iki gün içinde hem yolculuk yapacağız, hem de maça çıkacağız. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir durum yok.

5Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

"Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona."

6Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

"Beşiktaş maçında beklerimizi ileriye doğru değil, içe doğru oynattık. Kontraya hazırlıklı olma açısından. Barcelona bireysel olarak daha üstün. Birlikte oyuna çok dikkat etmeliyiz. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz.

7Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

Barcelona'ya karşı dünyanın bütün takımları geride oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor."

8Taraftarınızla Barcelonaya karşı yüzde kaç şansınız var

"Taraftarınızla Barcelona'ya karşı yüzde kaç şansınız var?"

- Ben yüzde olarak değil, olasılık olarak konuşurum. Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardımcı oldular. Perşembe günü yine aynısı olacak. Onlarla çok güçlüyüz. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz.

9Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır. Barcelona'ya ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Özellikle kalecimizin çok iyi olması lazım. Sonrasında fırsatlardan yararlanabiliriz. Sonuç alabileceğimize inanıyorum.

10Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

"Katalanca soru sorabilir miyim? Bunun için özellikle geldik. Barcelona, Türk cehennemine çıkacak. Sonuç nasıl olacak?"- "Taraftarımız çok güçlü. Onların özellikle kötü anlardaki desteğiyle bu anları atlatıyoruz. Zor bir hafta geçirdik ve desteğe çok ihtiyacımız var. Taraftarın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız."

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"Arda Turan sakat olduğu için kadro dışı. Halil Dervişoğlu'nun ateşi vardı, doktorla tekrar konuşmamız gerekiyor."

12Bir gün Barcelonayı Çalıştırmak ister misin

"Bir gün Barcelona'yı Çalıştırmak ister misin?"

- "Şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Önümüzdeki 5 yıl burada olursam, harika olur. Şu an Barcelona maçını düşünüyorum. Galatasaray sonrasında ne yaparım, bilmiyorum."

13Morutan ve Cicaldau daha fazla süre bulacak mı

"Morutan ve Cicaldau daha fazla süre bulacak mı?"

- "Soruyu soran Romanyalı anlıyorum Romanyalı futbolcuların durumunu merak ediyorsun. Ama önümüzde çok önemli bir maç var, maçı konuşacağım oyuncuları değil."

14Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

"Barcelona orta sahasında tüm oyuncular kaliteli. Sergio Busquets daha tecrübeli. Ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklardır. İlk maçtaki mücadelemizi sahada gösterip, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.

15Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

Barcelona, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ancak Avrupa Ligi'nde bu turdan olan bütün takımlar güçlü. Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var.

16Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

Galatasaray'da üçüncü senem. Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet bile oynadım. Stopere de geçmiştim. Nerede görev verilirse, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünde savunma önünde oynadım. Şu anda görev bölgemden memnunum."

17Barcelona maçı öncesi flaş gelişme Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

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    Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

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