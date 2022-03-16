Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

İşte Torrent'in açıklamaları:

Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır ve bu Beşiktaş maçıydı. Eğer Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık 'Daha iyi bir takımla onlara karşı neden çıkmadınız' diye bana sorardınız.