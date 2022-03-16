Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
"Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona."
"Taraftarınızla Barcelona'ya karşı yüzde kaç şansınız var?"
- Ben yüzde olarak değil, olasılık olarak konuşurum. Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardımcı oldular. Perşembe günü yine aynısı olacak. Onlarla çok güçlüyüz. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz.
"Katalanca soru sorabilir miyim? Bunun için özellikle geldik. Barcelona, Türk cehennemine çıkacak. Sonuç nasıl olacak?"- "Taraftarımız çok güçlü. Onların özellikle kötü anlardaki desteğiyle bu anları atlatıyoruz. Zor bir hafta geçirdik ve desteğe çok ihtiyacımız var. Taraftarın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız."
"Arda Turan sakat olduğu için kadro dışı. Halil Dervişoğlu'nun ateşi vardı, doktorla tekrar konuşmamız gerekiyor."