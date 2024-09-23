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Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAK'a gönderildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi. Burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri, soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

• 23 Eylül 2024 - 11:47 • Son Güncelleme:
• 23 Eylül 2024 - 11:47 • Son Güncelleme:
1Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan ve otopsisinde boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

2Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"21 Ağustos'ta kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında bulundu. Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Narin'in katillerinin tespiti ve hak ettikleri en büyük cezayı almaları konusunda bir beklenti var.

3Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişiler var. 268 kişinin ifadesi alındı, birtakım DNA tespitleri var.

4BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR

"BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR"

HTS kayıtları var, geriye dönük inceleniyor. Bunun yanı sıra baz çakışmaları tespit edildi. Cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz çalışmaları yapılıyor. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi.

5Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

Burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri, soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu.

6Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

Soruşturmanın selameti açısından farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka tespit edilecek, çok uzun sürmez. Yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri hesap verecekler. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı söyledik.

7NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Aralarında Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran (46) ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi.Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.

9Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmış, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 14 Eylül'de tutuklanmıştı.

10Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

R.A'nın tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı" tespiti yer almıştı.

11Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından 14 Eylül'de yeniden ifadesi alınmış, olay günü, tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söylemişti.

12Bakan Tunçtan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAKa gönderildi

R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların "şüpheli" olarak değerlendirdikleri beyaz araçla (olay günü kullandığı kardeşi Fuat Güran'a ait araç) ilgili olduğunu iddia etmişti.