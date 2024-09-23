Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAK'a gönderildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi. Burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri, soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu" ifadelerini kullandı.
• 23 Eylül 2024 - 11:47 • Son Güncelleme:
• 23 Eylül 2024 - 11:47 • Son Güncelleme: