Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Görüntüler TÜBİTAK'a gönderildi

Soruşturmanın selameti açısından farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka tespit edilecek, çok uzun sürmez. Yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri hesap verecekler. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı söyledik.