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Süper LigBahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneş'in yeni adresini açıkladı! Mostafa Mohamed'in yeni hocası olabilir
HaberlerSüper Lig Haberleri Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneş'in yeni adresini açıkladı! Mostafa Mohamed'in yeni hocası olabilir
• 09 Mayıs 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:

Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneş'in yeni adresini açıkladı! Mostafa Mohamed'in yeni hocası olabilir

Milli Takımla yollarını ayırdıktan sonra bir süredir inzivaya çekilen ve kendisine gelen teklifleri değerlendiren Şenol Güneş'in kardeşi Bahattin Güneş ağabeyinin yeni adresini açıkladı. Başarılı teknik adam Mostafa Mohamed'in kapısından döndüğü köklü kulübün başına geçebilir...

• 09 Mayıs 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir
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Trabzonspor'da 38 yıl önce alınan şampiyonlukta kadroda bulunan ve şu anda TFF 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu.

2Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

Sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'ya şampiyon olacaklarını söylediğini belirten Güneş, "Abdullah hoca ile görüşmüştüm. Hatta 3,4 tane oyuncu almıştın onlardan. Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum demiştim. O da bana 'Şampiyon olursak vallahi dile benden ne dilersen' diyerek espri yapmıştı" diye konuştu.

3Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

Bordo-mavili ekipte yaşadığı şampiyonluk yıllarında birlik ve beraberliğin en büyük sır olduğunu dile getiren Güneş, "O dönemde arkadaşlığın, birlik beraberliğin, sevgi ve saygının büyük olduğu bir takım vardı. Kompakt ve kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir takımdık.

4Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

Çok az gol atmıştık yanlış hatırlamıyorsam. 43 tane gol atıp, 14 tane de gol yemiştik. 50 puanla sezonu şampiyon tamamlamıştık. Şimdiki puan barajı 70, 80'lerde. 50 puanla ligden düşen takımlar bile oluyor. Biz o dönemde 50 puanla şampiyon olmuştuk" şeklinde konuştu.

5Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

O dönemde paranın ikinci planda olduğunu dile getiren Bahaddin Güneş, "Ağabeyim diye demiyorum. Şenol Güneş'in kardeşiyim. Çok az gol yiyordu. Çok iyi bir defansımız ve orta sahamız vardı. Kalemize top gelmiyordu.

6Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

1 tane gol atıp, maçı bitiriyorduk. Amatör bir ruhla oynuyorduk. Para, pul bizim için ikinci plandaydı. Forma ve şehre olan tutkudan dolayı başarılılar geldi ve şampiyonluklar yaşadık. Tabii çok güzel günlerdi" ifadelerini kullandı.

7Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

Ağabeyi Şenol Güneş'in isminin TFF başkanlığıyla anılmasıyla ilgili de konuşan Bahaddin Güneş, "TFF Başkanı olursa Türk futbolu için çok faydalı olur. Şenol hocayı Beşiktaş çok istedi. Çünkü orada 2 şampiyonluk yaşadı.

8Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

Beşiktaş camiası onu çok seviyor. Onun konumu ne olacak bilmiyorum. Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'da St. Etienne istiyor. Hocanın kafası karışık, şu an beklemede. Ben şu an için mümkün olamayacağını düşünüyorum. Düşüncem yurt dışına gider, bir senesini orada geçirip daha sonra TFF Başkanlığını düşünebilir" dedi.

9Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

Galatasaray'a imza atmadan önce St Etienne'in kapısından dönen Mostafa Mohamed için girişimlerine devam eden Lig 1 kulübü Mısırlı golcüyü hala istiyor. 10 milyon euro bonservis bedeli biçilen Mostafa sezon sonunda yeşil beyazlı formayı giymeye çok yakın.

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11Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneşin yeni adresini açıkladı Mostafa Mohamedin yeni hocası olabilir

 

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