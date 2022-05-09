Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneş'in yeni adresini açıkladı! Mostafa Mohamed'in yeni hocası olabilir
Milli Takımla yollarını ayırdıktan sonra bir süredir inzivaya çekilen ve kendisine gelen teklifleri değerlendiren Şenol Güneş'in kardeşi Bahattin Güneş ağabeyinin yeni adresini açıkladı. Başarılı teknik adam Mostafa Mohamed'in kapısından döndüğü köklü kulübün başına geçebilir...
Trabzonspor'da 38 yıl önce alınan şampiyonlukta kadroda bulunan ve şu anda TFF 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu.
Sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'ya şampiyon olacaklarını söylediğini belirten Güneş, "Abdullah hoca ile görüşmüştüm. Hatta 3,4 tane oyuncu almıştın onlardan. Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum demiştim. O da bana 'Şampiyon olursak vallahi dile benden ne dilersen' diyerek espri yapmıştı" diye konuştu.
O dönemde paranın ikinci planda olduğunu dile getiren Bahaddin Güneş, "Ağabeyim diye demiyorum. Şenol Güneş'in kardeşiyim. Çok az gol yiyordu. Çok iyi bir defansımız ve orta sahamız vardı. Kalemize top gelmiyordu.
Beşiktaş camiası onu çok seviyor. Onun konumu ne olacak bilmiyorum. Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'da St. Etienne istiyor. Hocanın kafası karışık, şu an beklemede. Ben şu an için mümkün olamayacağını düşünüyorum. Düşüncem yurt dışına gider, bir senesini orada geçirip daha sonra TFF Başkanlığını düşünebilir" dedi.
Galatasaray'a imza atmadan önce St Etienne'in kapısından dönen Mostafa Mohamed için girişimlerine devam eden Lig 1 kulübü Mısırlı golcüyü hala istiyor. 10 milyon euro bonservis bedeli biçilen Mostafa sezon sonunda yeşil beyazlı formayı giymeye çok yakın.