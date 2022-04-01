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MagazinBahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı
HaberlerMagazin Haberleri Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı
• 01 Nisan 2022 - 17:55 • Son Güncelleme:

Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

Bir dönem yayınlanan moda yarışmasıyla tanınan ve ardından isminin karıştığı skandallarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, önceki akşam da kendinden yaşça büyük bir kişiyle dudak dudağa görüntülendi.

• 01 Nisan 2022 - 17:55 • Son Güncelleme:
1Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı
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Yıllar önce katıldığı moda yarışmasıyla kısa sürede ününe ün katan Bahar Candan, şu sıralar Youtube da yayınlanan bir magazin programında yorumculuk yapıyor.

2Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

Son günlerin çok konuşulan isimleri arasında olan Candan, yine gündemden düşmüyor.

3Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

Geçtiğimiz günlerde ‘Sana marka yaratalım. Ünlülerle çalışırsın’ vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi.

4Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

‘Seninle işim bitti’ diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Bahar Candan’ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı.

5Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

‘Bana tuzak kurdu görüntülerimi kaydetmiş olabilir’ diyen Bahar Candan, şikayetçi olmuştu.

6Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

Söylemezsem Olmaz programında ekrana gelen görüntülerde, Bahar Candan'ın kendisinden yaşça büyük kişiyle samimi halleri görüntüleniyor.

7Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı
8Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

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Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı

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