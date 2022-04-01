• 01 Nisan 2022 - 17:55 • Son Güncelleme:
Bahar Candan kendinden yaşça büyük adamla dudak dudağa yakalandı
Bir dönem yayınlanan moda yarışmasıyla tanınan ve ardından isminin karıştığı skandallarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, önceki akşam da kendinden yaşça büyük bir kişiyle dudak dudağa görüntülendi.
• 01 Nisan 2022 - 17:55 • Son Güncelleme:
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Yıllar önce katıldığı moda yarışmasıyla kısa sürede ününe ün katan Bahar Candan, şu sıralar Youtube da yayınlanan bir magazin programında yorumculuk yapıyor.
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