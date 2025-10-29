Bağlarda altın var ama para kazanamıyorlar! 40 liradan yurt dışına gidiyor, üretici zor durumda
29.10.2025 - 17:36Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bölgede sarı altın olarak adlandırılan üzümler, yurt dışına 40 liradan gönderiliyor. Ancak artan maliyetler üreticileri zor durumda bırakıyor. Binlerce ton üzüm bağlarda beklerken, çiftçiler emeklerinin karşılığını alamadı.
1
2
Ülgen, örtü altında binlerce ton üzüm bulunduğunu ve üreticilerin her gün bağda salkımlarla mücadele ettiğini ifade ederek, "Sarıgöl ovamızda 113 bin dekarlık alanda üzüm üretilmektedir. Bağlarımızda altın sarısı standart ölçülerde üzüm üretimi yapılıyor.
3
Şu an Sarıgöl Sultaniye üzümü iç piyasada 25-30 liradan, ihracatta ise 35-40 lira arasında alıcı buluyor. Kesimler oldukça ağır ilerliyor. Üzüm için maliyetler yüksek, üzümcümüz çaresiz" dedi.Ülgen, üreticilerin sorunlarının yetkililerce dikkate alınması gerektiğini vurguladı.