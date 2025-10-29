GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBağlarda altın var ama para kazanamıyorlar! 40 liradan yurt dışına gidiyor, üretici zor durumda
HaberlerGündem Haberleri Bağlarda altın var ama para kazanamıyorlar! 40 liradan yurt dışına gidiyor, üretici zor durumda

Bağlarda altın var ama para kazanamıyorlar! 40 liradan yurt dışına gidiyor, üretici zor durumda

29.10.2025 - 17:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bölgede sarı altın olarak adlandırılan üzümler, yurt dışına 40 liradan gönderiliyor. Ancak artan maliyetler üreticileri zor durumda bırakıyor. Binlerce ton üzüm bağlarda beklerken, çiftçiler emeklerinin karşılığını alamadı.

1Bağlarda altın var ama para kazanamıyorlar! 40 liradan yurt dışına gidiyor, üretici zor durumda

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, yaş üzüm fiyatlarının düşük seyretmesinden dolayı zor durumda kaldı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen üzüm fiyatlarındaki durgunluğun üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

2Bağlarda altın var ama para kazanamıyorlar! 40 liradan yurt dışına gidiyor, üretici zor durumda

Ülgen, örtü altında binlerce ton üzüm bulunduğunu ve üreticilerin her gün bağda salkımlarla mücadele ettiğini ifade ederek, "Sarıgöl ovamızda 113 bin dekarlık alanda üzüm üretilmektedir. Bağlarımızda altın sarısı standart ölçülerde üzüm üretimi yapılıyor.

3Bağlarda altın var ama para kazanamıyorlar! 40 liradan yurt dışına gidiyor, üretici zor durumda

Şu an Sarıgöl Sultaniye üzümü iç piyasada 25-30 liradan, ihracatta ise 35-40 lira arasında alıcı buluyor. Kesimler oldukça ağır ilerliyor. Üzüm için maliyetler yüksek, üzümcümüz çaresiz" dedi.Ülgen, üreticilerin sorunlarının yetkililerce dikkate alınması gerektiğini vurguladı.