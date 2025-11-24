GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bağcılar'daki Plevne Pakı'nda koku dolu dakikalar! 5 çocuk elektrik akımına kapıldı

24.11.2025 - 17:07

Kaynak : Esra GÜNTEPE - Ataberk KURT - Baran AKKAYA / İSTANBUL, (DHA)-

Bağcılar'da parkta bulunan oyuncak motosiklete binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Plevne Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı.

Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevre hastanelere kaldırdı.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.