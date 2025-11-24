Bağcılar'daki Plevne Pakı'nda koku dolu dakikalar! 5 çocuk elektrik akımına kapıldı

2

Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevre hastanelere kaldırdı.