Babasının hediyesiyle hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor: Kazancını katladı

Metanet Çelik, çocukluğundan itibaren baba mesleğine ilgi duyduğunu söyledi.Kovid-19 salgını sürecinde arıcılığa adım atmaya karar verdiğini dile getiren Çelik, "Arıcılığa başladığım dönemlerde etrafımdaki birçok kişi 'Nasıl yapacaksın, tek başınasın?' gibi şeyler söyledi. Arıcılık fiziksel güç gerektiren bir iş ama bu işi sadece erkekler yapacak diye bir kural yok. Kadınlar da arıcılığı gayet başarılı şekilde yapabilir." dedi.