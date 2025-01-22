Babasından öğrendi, şimdi yetiştirecek eleman bulamamaktan şikayetçi
Babasının Gaziantep'te fırıncı olarak yetişip Eskişehir'e geldiğini ve pideciliği baba mesleği olarak devam ettirdiklerini dile getiren Muhittin Çubuk, Eskişehir'de ise 35 senedir faaliyette olduklarını aktardı. Özellikle pideciliğin usta-çırak ilişkisine dayanan geleneksel bir meslek olduğunu ifade eden Çubuk, meslekte yetişmenin önemini de ayrıca dile getirdi. Eskişehir'de çok sayıda lokanta olduğunu ve bunun, gıda kalitesinin düşmesindeki en önemli sebep olduğunu aktaran Çubuk, gıda sahteciliği yapan firmalara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bununla birlikte Çubuk, yeni nesil doğalgazlı fırınlarla geleneksel usul odun ateşli fırınlar arasındaki lezzet farkına dikkat çekerek, iyi bir pidenin kesinlikle odun ateşinde pişmesi gerektiğinin altını çizdi.
İHA
• 22 Ocak 2025 - 10:30 • Son Güncelleme:
İHA
• 22 Ocak 2025 - 10:30 • Son Güncelleme: