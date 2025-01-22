Babasından öğrendi, şimdi yetiştirecek eleman bulamamaktan şikayetçi

"Doğalgazla odun çok farklı. Mesela meşe odununda pişen bir ürünle doğalgazlı fırında pişen ürün arasında fark yok gibi gelir ama kesinlikle var. Bunu sıcakken anlayamazsınız, ancak soğuyunca ortaya çıkar. Mesela bir de çoğu arkadaş hamuru makinede açıyor ve maya kullanmıyorlar. Makineyle açılıp maya koyulmadığı için sıcakken bir sıkıntı yok ama soğuduğu zaman kaba tabirle kayış gibi oluyor maalesef" ifadelerini kullandı. Et ürünleriyle alakalı son zamanlarda çıkan söylentilere değinen Çubuk, "Duyduğumuz şeyler hiç hoş değil, gerçekten mide bulandırıcı. Türkiye'nin en büyük iki tane sucuk firmasında kesinlikle dana eti değil domuz eti çıktı. Zaten şu son 3-4 aydır var olan ekonomik şartlar ve gündeme gelen bu tür olaylar sektörümüzü ve işlerimizi kesinlikle olumsuz etkiledi."