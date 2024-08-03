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GündemBabasından öğrendi, şimdi patron oldu! Hataylı tornacı Damla'nın tutkusu böyle mesleğe dönüştü
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Babasından öğrendi, şimdi patron oldu! Hataylı tornacı Damla'nın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Hatay'ın Payas ilçesinde, lise yıllarında gittiği babasının atölyesinde tornacılığı öğrenen 33 yaşındaki Damla Macit Çörtük, azmiyle hem işletmenin başına geçti hem de kendi firmasını kurdu.

AA
• 03 Ağustos 2024 - 14:37 • Son Güncelleme:
AA
• 03 Ağustos 2024 - 14:37 • Son Güncelleme:
1Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Lisede okurken babasının demir torna işine gönül veren Damla Macit Çörtük, boş vakitlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki atölyelerine gitti.

2Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Çörtük, babasından mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra siparişlerin hazırlanmasında görev almaya başladı.

3Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Liseden mezun olup işletmeninin başına geçen ve torna makinesindeki mesaisini artıran Çörtük, demir çelik sektöründe kullanılan ürünleri tasarlamaya başladı.

4Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Şu anda Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Çörtük, geçen yıl da "Damla Makina" adlı kendi firmasını kurdu.

5Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Hem babasının hem de kendi firmasının projelerini takip eden, müşteri ilişkilerini yürüten ve muhasebesini tutan Çörtük, tornacılık mesleğine yeni kişiler kazandırmayı hedefliyor.

6Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Damla Macit Çörtük, AA muhabirine, tornacılığı çocukluğundan beri sevdiğini söyledi.Mesleği babasını izleyerek öğrendiğini belirten Çörtük, şöyle konuştu:

7Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

"Babam işe gittikten sonra minibüsle arkasından atölyeye giderdim. Israrımı sürdürünce pes etmeyeceğimi anladı.

8Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Sonrasında onun da hoşuna gitti. Benden güç almaya başladı. Baba kız el ele verip 250 metrekarelik atölyenin işlerini büyüttük. Çok güzel projelere beraber imza attık."

9Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Mesleğe yeni kişiler kazandırmayı hedeflediğini dile getiren Çörtük, "Atölyemizdeki bütün tezgahları çok rahat şekilde kullanabiliyorum. Sanayinin her alanında, makinesinde, köşesinde kadınlarımız rahatlıkla çalışabilirler." dedi.

10Babasından öğrendi, şimdi patron oldu Hataylı tornacı Damlanın tutkusu böyle mesleğe dönüştü

Çörtük, meslekte 15 yılı geride bıraktığını vurgulayarak, "Babamdan el aldım ve onun kurduğu düzeni yönetiyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir babaya sahip olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Mesleğimi severek yapmaya devam ediyorum." diye konuştu.