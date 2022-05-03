Aziz Yıldırım'ın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçe'ye imza atmaya geliyor
Uzun bir zamandır sol bek problemi yaşayan Fenerbahçe nihayet aradığı ismi buldu. İspanya basınında yer alan haberlere göre Ali Koç 33 yaşındaki süper yıldıza imza attırarak o mevkideki sorunu çözüp taraftarlarını ayağa kaldıracak.
Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör konusu olurken, sarı lacivertliler diğer yandan da fırsat transferi için kollarını sıvamış durumda. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya için, Marcelo ismi bir daha gündeme geldi.
Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.
Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar, genç futbolcuların gelişimi ve akademinin durumu hakkında sorulan soruları yanıtladı. Akademinin hedefi, altyapıdan çıkan oyuncular, Arda Güler'in geleceğini, Başkan Ali Koç'un altyapıya bakışı, İsmail Kartal ile ilişkisi ve daha fazlası videomuzun tamamında.
Akademideki dayanışma ruhundan bahseden Karapınar "A Takıma giden oyuncularım var. Yukarda maç kazandıkları zaman bazen prim alıyorlar ve buraya belli paralar veriyorlar. Öyle bir zorunlulukları yok ama burayı seviyorlar. Altyapıdan çıktıklarını, burada onlar için fedakarlıklar yapıldığını, onlar için mücadele edildiğini biliyorlar. Onlar bizi çok iyi temsil edecek. Bizim burada kazandığımız paralar var ama duygu çok önemli." ifadelerini kullandı.
Genç yıldız Arda Güler'in gelişimini değerlendiren Tahir Karapınar "Arda Güler bizim elimizde büyüdü, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Bu oyuncunun karakterinden de kaynaklanıyor. Önemli olan karakterdir, istemektir, oyunu sevmek ve fedakarlık. Arda bu konuda gerçekten kararlı ve futbolu çok seviyor. En üst seviyede oynamak istiyor, o hedefi koyduğunda dünya futbolunda çok başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.
Takıma yeni katılan İsak Vural'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen tecrübel çalıştırıcı "İsak Vural, U19 takımımızın bir oyuncusu. A takımla da idmanlara çıkıyor, burada da oynuyor. Bir şeyi yıkıyoruz aslında biz. Fenerbahçe olarak bir şeyin öncülüğünü yapıyoruz. Fenerbahçe Kulübü her konuda, amatör branşlarda öncülük yapıyor. Altyapı konusunda da artık büyük ilgi çektiğini düşünüyorum.
A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal'a özellikle teşekkür etmek istediğini söyleyen Karapınar, "İsmail Kartal hocaya teşekkür ediyorum, ilk defa devre arası kampına 12 oyuncum gitti. Bu Fenerbahçe tarihinde olmamış bir şeydir. U19 Takımının bütün oyuncuları A Takımda idmana çıktı ve U17'den de oyuncu gönderiyoruz.