Aziz Yıldırım'ın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçe'ye imza atmaya geliyor

Akademideki dayanışma ruhundan bahseden Karapınar "A Takıma giden oyuncularım var. Yukarda maç kazandıkları zaman bazen prim alıyorlar ve buraya belli paralar veriyorlar. Öyle bir zorunlulukları yok ama burayı seviyorlar. Altyapıdan çıktıklarını, burada onlar için fedakarlıklar yapıldığını, onlar için mücadele edildiğini biliyorlar. Onlar bizi çok iyi temsil edecek. Bizim burada kazandığımız paralar var ama duygu çok önemli." ifadelerini kullandı.