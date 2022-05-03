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FenerbahçeAziz Yıldırım'ın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçe'ye imza atmaya geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Aziz Yıldırım'ın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçe'ye imza atmaya geliyor
• 03 Mayıs 2022 - 14:09 • Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'ın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçe'ye imza atmaya geliyor

Uzun bir zamandır sol bek problemi yaşayan Fenerbahçe nihayet aradığı ismi buldu. İspanya basınında yer alan haberlere göre Ali Koç 33 yaşındaki süper yıldıza imza attırarak o mevkideki sorunu çözüp taraftarlarını ayağa kaldıracak.

• 03 Mayıs 2022 - 14:09 • Son Güncelleme:
1Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor
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Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör konusu olurken, sarı lacivertliler diğer yandan da fırsat transferi için kollarını sıvamış durumda. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya için, Marcelo ismi bir daha gündeme geldi.

2Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.

3Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Marcelo'nun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.

4Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Haberin detaylarında Marcelo'nun, kariyerinde yeni bir tecrübe kazanmak için Fenerbahçe tercihini göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Bununla beraber Brezilyalı starın, ailesiyle beraber transfere dair düşünme aşamasında olduğu kaydedildi.

5Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Öte yandan Brezilyalı süpertar, bir yandan da emekli olduğunu açıklayabilir. Oğlunun kariyerine zarar vermemek ve ailesinden uzak kalmamak adına, Madrid'de yaşamını sürdürüp futbola veda etmesi de ihtimaller arasında.

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Marcelo, Real Madrid kariyeri boyunca 545 müsabakada forma giymiş ve 38 gol 103 asiste imza atmıştı.

7Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar, genç futbolcuların gelişimi ve akademinin durumu hakkında sorulan soruları yanıtladı. Akademinin hedefi, altyapıdan çıkan oyuncular, Arda Güler'in geleceğini, Başkan Ali Koç'un altyapıya bakışı, İsmail Kartal ile ilişkisi ve daha fazlası videomuzun tamamında.

8Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Akademideki dayanışma ruhundan bahseden Karapınar "A Takıma giden oyuncularım var. Yukarda maç kazandıkları zaman bazen prim alıyorlar ve buraya belli paralar veriyorlar. Öyle bir zorunlulukları yok ama burayı seviyorlar. Altyapıdan çıktıklarını, burada onlar için fedakarlıklar yapıldığını, onlar için mücadele edildiğini biliyorlar. Onlar bizi çok iyi temsil edecek. Bizim burada kazandığımız paralar var ama duygu çok önemli." ifadelerini kullandı.

9Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Genç yıldız Arda Güler'in gelişimini değerlendiren Tahir Karapınar "Arda Güler bizim elimizde büyüdü, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Bu oyuncunun karakterinden de kaynaklanıyor. Önemli olan karakterdir, istemektir, oyunu sevmek ve fedakarlık. Arda bu konuda gerçekten kararlı ve futbolu çok seviyor. En üst seviyede oynamak istiyor, o hedefi koyduğunda dünya futbolunda çok başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.

10Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Takıma yeni katılan İsak Vural'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen tecrübel çalıştırıcı "İsak Vural, U19 takımımızın bir oyuncusu. A takımla da idmanlara çıkıyor, burada da oynuyor. Bir şeyi yıkıyoruz aslında biz. Fenerbahçe olarak bir şeyin öncülüğünü yapıyoruz. Fenerbahçe Kulübü her konuda, amatör branşlarda öncülük yapıyor. Altyapı konusunda da artık büyük ilgi çektiğini düşünüyorum.

11Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Arda'nın, İsak'ın, Muhammed'in, Osman'ın, Fatih'in, Melih'in... Sayamıyorum, çünkü çok fazla oyuncumuz var A Takım'da. Öncülük yapıyorlar bize. İsak Vural konusunda biraz sabır gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Onun da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

12Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal'a özellikle teşekkür etmek istediğini söyleyen Karapınar, "İsmail Kartal hocaya teşekkür ediyorum, ilk defa devre arası kampına 12 oyuncum gitti. Bu Fenerbahçe tarihinde olmamış bir şeydir. U19 Takımının bütün oyuncuları A Takımda idmana çıktı ve U17'den de oyuncu gönderiyoruz.

13Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Orayı görüp tanımalarını istiyoruz. Orası erişilmez bir yer değil, oyuncularımıza çalıştığında orada olabilirsin hissini vermek istiyoruz. İsmail hoca bu konuda bize çok yardım ediyor. Bazen biz hocam bu oyuncuyu al diyebiliyoruz, bize çok yardımcı oluyor." dedi.

14Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Başkan Ali Koç ile iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen Karapınar, "Buraya geleni 2 sene oldu. Ali Koç bana çok güveniyor, altyapıya çok güveniyor. Başkan seçildiğinde en büyük hedefi altyapıda yenilik yapmak ve oyuncu oynatmaktı, 4 yıl olmuş bunları gerçekleştirdiğini düşünüyorum.

15Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

Şimdi çok büyük bir tesis projesi var, inşallah bunu da başarırız. Başkan bize çok ilgi gösteriyor. Maçlarımıza geliyor, izliyor, oyuncularla konuşuyor bu bizim için çok büyük özveri ve sevgi." sözlerini sarf etti.

16Aziz Yıldırımın transfer hayalini gerçekleştiriyor dünyaca ünlü yıldız F.Bahçeye imza atmaya geliyor

 

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