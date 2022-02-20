• 20 Şubat 2022 - 19:14 • Son Güncelleme:
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu! Resmen yıkıp geçtiler, inanılmaz! 40 dakika yetti, Abdullah Avcı'dan bomba hamle...
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynandı. Trabzonspor gol yağmuru şeklinde geçen maçta rakibini farklı mağlup etti. Bordo-mavililerin yıldızı inanılmaz bir başarıya imza attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
• 20 Şubat 2022 - 19:14 • Son Güncelleme:
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FIRTINA'YI SIRTLADI! İNANILMAZ
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecan dolu mücadele Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynandı. Lider Trabzonspor, zorlu maçta rakibini farklı mağlup etti. Bordo-mavililerin formda oyuncusu inanılmaz bir başarıyı gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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