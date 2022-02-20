Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu! Resmen yıkıp geçtiler, inanılmaz! 40 dakika yetti, Abdullah Avcı'dan bomba hamle...

NWAKAEME DUBLE YAPTI

Kritik mücadelenin 26'ncı dakikasında Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme bir kez daha sahneye çıktı. Cornelius'un kafa vuruşunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Anthony Nwakaeme takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-2.