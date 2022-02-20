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TrabzonsporAytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu! Resmen yıkıp geçtiler, inanılmaz! 40 dakika yetti, Abdullah Avcı'dan bomba hamle...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu! Resmen yıkıp geçtiler, inanılmaz! 40 dakika yetti, Abdullah Avcı'dan bomba hamle...
• 20 Şubat 2022 - 19:14 • Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu! Resmen yıkıp geçtiler, inanılmaz! 40 dakika yetti, Abdullah Avcı'dan bomba hamle...

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynandı. Trabzonspor gol yağmuru şeklinde geçen maçta rakibini farklı mağlup etti. Bordo-mavililerin yıldızı inanılmaz bir başarıya imza attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 20 Şubat 2022 - 19:14 • Son Güncelleme:
1FIRTINAYI SIRTLADI İNANILMAZ
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FIRTINA'YI SIRTLADI! İNANILMAZ

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecan dolu mücadele Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynandı. Lider Trabzonspor, zorlu maçta rakibini farklı mağlup etti. Bordo-mavililerin formda oyuncusu inanılmaz bir başarıyı gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

2NWAKAEME HATAYI AFFETMEDİ

NWAKAEME HATAYI AFFETMEDİ

Müsabakanın 5'inci dakikasında Trabzonspor baskıyla topu kazandı. Dorukhan Toköz'ün pasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Anthony Nwakaeme rakip fileleri havalandırdı: 0-1.

3NWAKAEME DUBLE YAPTI

NWAKAEME DUBLE YAPTI

Kritik mücadelenin 26'ncı dakikasında Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme bir kez daha sahneye çıktı. Cornelius'un kafa vuruşunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Anthony Nwakaeme takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-2.

4CORNELIUS FARKI AÇTI

CORNELIUS FARKI AÇTI

Trabzonspor'da 36'ncı dakikada fileleri havalandıran isim Andreas Cornelius oldu. Rakibinin hatasını affetmeyen tecrübeli santrafor farkı 3'e çıkarttı: 0-3.

5DORUKHAN KENDİ ATTI

DORUKHAN KENDİ ATTI

Trabzonspor'un baskısını arttırdığı dakikalarda bu kez de Dorukhan Toköz gol atma başarısı gösterdi. Siopis'in ceza sahasına ortasında düzgün bir kafa vuruşuna imza atan Dorukhan Toköz takımını rahatlatan isim oldu: 0-4.

6UĞURCAN PENALTIYI KURTARDI

UĞURCAN PENALTIYI KURTARDI

Müsabakanın 67'nci dakikasında Alanyaspor penaltı kazandı. Wilson Eduardo'nun sert şutunda bordo-mavili takımın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

7UĞURCANDAN İNANILMAZ BAŞARI

UĞURCAN'DAN İNANILMAZ BAŞARI

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır bu kurtarışla birlikte inanılmaz bir başarıya imza attı. Opta'nın verilerine göre; tecrübeli kaleci, Süper Lig'de kalesine gelen son 41 şutun 36'sını kurtardı.

8NWAKAEMEDEN 8 GOL 8 ASİST

NWAKAEME'DEN 8 GOL 8 ASİST

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme bu maçla birlikte formda performansını sürdürdü. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'deki gol sayısı ve asist sayısını 8'e yükseltti. Anthony Nwakaeme bu sezon 16 gole doğrudan etki etti.

9SERİ 10 MAÇA ÇIKTI

SERİ 10 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de Antalyaspor'a yenildikten sonra uzun süredir rakiplerine mağlup olmayan Trabzonspor'da bu seri 10 maça yükseldi. Bordo-mavililer son 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurdu.

1063 PUANA YÜKSELDİ

63 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de puanını 63'e yükseltti. Bordo-mavililer 1 maçı eksik olan en yakın rakibi Konyaspor'a 14 puan fark attı.

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